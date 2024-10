Tres días no laborables por APEC 2024: ¿qué fechas y cuánto cobrarás si laboras?

Habrá tres días no laborables por APEC 2024. Foto: Andina Noticias

El mes de noviembre tendrá tres días no laborables por el APEC 2024 que se desarrollará en Lima y Callao.

Este noviembre, Lima será el escenario del prestigioso Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2024, un evento que reunirá a 21 economías de todo el mundo, incluyendo a potencias como Estados Unidos, China, Japón, Australia y México.

Este encuentro no solo subraya la importancia de la ciudad en el ámbito internacional, sino que también marca un hito en las relaciones económicas globales para el avance del país.

Con el fin de garantizar el éxito de este evento de magnitud internacional, el Gobierno de Dina Boluarte ha emitido un decreto supremo, oficializado por la Presidencia del Consejo de Ministros, declarando los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre como no laborables en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. Esta medida busca facilitar el desarrollo óptimo del evento y asegurar la seguridad de los líderes y delegaciones participantes.

¿Quiénes pueden descansar durante los días no laborables por el APEC 2024?

El decreto, publicado en ‘El Peruano’, establece que los trabajadores del sector público deberán recuperar las horas no laboradas dentro de los quince días siguientes a las fechas mencionadas, conforme lo disponga cada entidad.

Con respecto al sector privado, la recuperación de horas se acordará entre empleadores y empleados. En caso de no haber acuerdo entre las partes, la decisión final recaerá en el empleador.

Es fundamental que tanto el sector público como el privado aseguren la continuidad de servicios esenciales como salud, limpieza, electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, seguridad, transporte, puertos y aeropuertos para garantizar el bienestar de la ciudadanía y el éxito del evento.

¿Habrá pago doble si trabajo en los días que durará el APEC 2024?

Cabe destacar que aquellos que necesiten trabajar durante estos días no recibirán una compensación adicional, como ocurre en días feriados. Sin embargo, es importante precisar que un día no laborable es un día en que no se trabaja debido a una norma, pero está sujeto a compensación posterior.



(Foto: Andina Noticias)

