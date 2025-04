¡Conoce! Esto dice la psicología sobre no hacer la cama luego de levantarse

Desde pequeños enseñan que hacer la cama cada mañana es esencial para mantener la habitación ordenada. (Foto: Freepik)

Hay un hábito de las personas que es el de no arreglar la cama y dejarlo así como esta. Conoce qué significado tiene.

Hacer o tender la cama es una de esas tareas domésticas que siempre genera debate. Hay quienes lo hacen religiosamente al despertar y quienes prefieren dejarla tal cual hasta más tarde. Pero lo que muchos desconocen es que el momento del día en que decides hacer la cama puede revelar mucho sobre tu personalidad.

Desde pequeños nos enseñan que hacer la cama cada mañana es esencial para mantener la habitación ordenada y evitar ese aspecto descuidado. Sin embargo, ahora puedes decir que algunos expertos sugieren lo contrario en ciertas situaciones.

PUEDES VER: El libro Coquito fue declarado como patrimonio cultural

El doctor británico Stephen Pretiove afirmó que hacer la cama en verano puede propiciar la proliferación de ácaros en el colchón, por lo que es mejor dejarla ventilar un poco más.

Tamara Kueder Pajares, experta en psoriasis, tricología y dermocosmética y dermatóloga de AIP Clinic, recalcó que una higiene incorrecta del espacio puede favorecer la presencia de ácaros, los cuales pueden causar sarpullidos y dermatitis. Así que, una vez más, dejar la cama sin hacer tiene sus ventajas.

(Foto: Freepik)

Para muchos, hacer la cama es sinónimo de disciplina y limpieza, mientras que no hacerlo puede verse como una falta de ambas. No obstante, los psicólogos tienen una perspectiva diferente sobre este acto cotidiano. Según la American Psychological Association (APA), no extender las sábanas al levantarse puede ser una señal de espontaneidad.

Esto no significa que las personas que no hacen la cama sean desordenadas; más bien, priorizan otras tareas más importantes. The British Psychological Society también sugiere que no hacer la cama es una muestra de creatividad, indicando una mente que no sigue hábitos fijos y carece de estructura rígida.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!