Ana Paula Consorte lanzó fuerte mensaje tras polémica con Gigi Mitre: ¿qué dijo?

Ana Paula Consorte brindó declaraciones fuertes contra Gigi Mitre. (Foto: composición/ redes sociales)

¡Fuerte encuentro! Ana Paula Consorte confrontó a la presentadora de 'Amor y fuego', Gigi Mitre. Conoce lo que pasó.

Ana Paula Consorte, pareja del futbolista Paolo Guerrero, protagonizó un inesperado anécdota con la presentadora de televisión Gigi Mitre. El incidente ocurrió en un restaurante, donde ambas coincidieron, lo que habría desatado una tensa situación.

Las cámaras de 'Amor y fuego' lograron entrevistar a la modelo brasileña en su regreso a Perú tras estar en su tierra natal. Como se recuerda, ella pasó las fiestas de Año Nuevo en su país y también estuvo ausente en el cumpleaños del padre de su hijo.

¿Ana Paula Consorte terminó con Paolo Guerrero?

La influencer aclaró su situación actual con el goleador histórico de la selección peruana indicando que todo está bien entre ambos. "Está todo bien, tenemos nuestros hijos, vivimos tranquilos y siempre están creando cosas. Estaba en Brasil y allá no pasan estas cosas como chismes", indicó.



(Foto: captura Willax)

Asimismo, indicó que si llega a finalizar su romance con Paolo Gurrero no saldrá a comunicarlo con la prensa. "Si yo termino con Paolo o Paolo termina conmigo, no voy a hablar nada", precisó.

¿Qué dijo Ana Paula Consorte sobre su encuentro con Gigi Mitre?

Por otro lado, Ana Paula Consorte relató el tenso momento que vivió con Gigi Mitre. La modelo expresó que se encontraron en un local y la comunicadora ni siquiera le dirigió la palabra cuando sí habla de su programa de ella. "Justo la señora Gigi... yo vi que habló una cosa... que Paolo quería amistarse conmigo, pero ¿qué pasa? Estás loca, por qué va querer amistarse conmigo", dijo.

Además, comentó que no le agradan las cosas que la presentadora dice en su programa se espectáculos. "Gigi habla cosas que no me gustan. Nos encontramos en un restaurante y no me habló nada, nada, no entiendo, habla en la televisión ¿y en mi cara? yo estaba ahí, podría... saludó a Paolo, yo no la saludé".

