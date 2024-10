Christian Domínguez sorprendido al descubrir quién ayudó a Pamela Franco con su mudanza

Christian Domínguez sorprendido y extrañado al ver a la persona que ayudó a Pamela Franco. Foto: captura América TV

Christian Domínguez se llevó inesperada sorpresa cuando llegó a la casa donde vivía con Pamela Franco, quien se encontraba en plena mudanza a su nueva casa.

La semana pasada, la noticia de que Pamela Franco se mudó a un exclusivo condominio en Surco, en el Golf de Los Incas, sorprendió a muchos. Dejó atrás su hogar en San Borja, donde vivió junto a Christian Domínguez, para comenzar una nueva etapa en su vida.

Esta decisión ha generado rumores sobre un nuevo acercamiento con el futbolista Christian Cueva, aunque aún no se ha confirmado si compartirán residencia. Sin embargo, en un giro inesperado, Fiorella Méndez, conocida por la relación que tuvo con Pedro Loli y su aparición en el escándalo de Óscar del Portal, lideró el equipo que ayudó a la cantante en su mudanza.

Lo curioso es que Fiorella, hasta hace poco, trabajaba gestionando las redes sociales de Christian Domínguez, lo que añadió una capa de intriga a la situación. La reacción del artista no se hizo esperar.



(Foto: captura Willax TV)

Abordado por una reportera del programa ‘Amor y Fuego’, el líder de La Gran Orquesta Internacional confesó estar muy sorprendido, aunque no decepcionado, por la noticia.

Con un semblante visiblemente afectado, expresó: "Cada uno maneja sus términos, no estoy decepcionado, estoy sorprendido... no me lo esperé... seguramente ha querido manejar las cosas perfil bajo pues".

