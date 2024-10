Josetty Hurtado y la cifra de dinero que ofreció para ser portada de conocida revista

Josetty Hurtado: revelan la exorbitante suma dinero que intentó gastar para ser portada de conocida revista. (Foto: CRP)

La hija de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, Josetty Hurtado, habría intentado de todo para aparecer en una famosa revista. ¿Qué ocurrió? Te lo contamos.

Sigue siendo el centro de atención. Josetty Hurtado, la hija del exconductor de Panamericana Televisión, Andrés Hurtado, continúa siendo noticia por los extravagantes lujos que ha exhibido. Esto ha desatado una serie de especulaciones, especialmente ahora que su padre se encuentra detenido por tráfico de influencias y lavado de dinero. A esto se suma una reciente revelación hecha por la Revista COSAS este fin de semana, que involucra a la influencer.

¿Qué dijo la revista COSAS sobre Josetty Hurtado?

El domingo 6 de octubre, la Revista COSAS publicó una sorprendente nota que involucra a Josetty Hurtado. Según la información, en 2022, la hija de Andrés Hurtado intentó ser la portada de la revista y propuso una ambiciosa oferta que incluía sesiones fotográficas en su lujosa residencia en Los Ángeles, además de la posibilidad de viajar a Milán y París durante la Fashion Week.

La Revista COSAS no escatimó en detalles en su reveladora publicación sobre Josetty Hurtado. De acuerdo a su relato, "la propuesta incluía financiar decenas de miles de dólares para cubrir el acompañamiento de un equipo de producción y documentar su opulento estilo de vida".

¿Cuál fue la respuesta que recibió Josetty Hurtado?

A pesar del gran esfuerzo de la influencer e hija del ahora detenido Andrés Hurtado, la Revista COSAS rechazó la oferta. "COSAS es una revista que destaca a personas exitosas, pero en este caso no parecían haber logros. La 'influencer' no lograba explicar a qué se dedicaba, más allá de tomarse fotos a sí misma. Algo no cuadraba. Y decidimos declinar", se lee en la publicación. Cabe mencionar que poco después, la publicación fue eliminada.

