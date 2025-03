Melissa Paredes: esto dijo sobre supuesta separación del ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo

Melissa Paredes dejó en claro que no tiene interés en opinar sobre la vida personal de Rodrigo Cuba. Foto: captura América TV

La exchica reality Melissa Paredes fue consultada sobre la situación sentimental de su ex Rodrigo Cuba y Ale Venturo. Te contamos lo que dijo.

La relación entre el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba y la empresaria Ale Venturo era considerada una de las más sólidas y queridas en redes sociales, en especial en TikTok, donde la pareja solía compartir videos divertidos que reflejaban su cercanía y complicidad.

No obstante, en las últimas semanas, el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo han dejado de publicar contenido juntos, lo que ha despertado especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambos. Ante ella, la expareja del futbolista Melissa Paredes fue consultada sobre el tema.

¿Qué dijo Melissa Paredes sobre el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo?

Ante las preguntas sobre Rodrigo ‘Gato’ Cuba, Melissa Paredes dejó en claro que no tiene interés en opinar sobre su vida personal. “Es el papá de mi hija, le deseo todo lo mejor y nada más”, señaló. Asimismo, evitó dar más declaraciones sobre su relación con el futbolista. “No tengo nada que decir al respecto, prefiero no opinar, no gracias. Nos llevamos súper bien por ella y nada más”, agregó.



(Fuente: América TV)

Además, cuando le preguntaron sobre un video en el que Rodrigo Cuba afirmaba estar soltero, Melissa aseguró que no había visto el contenido. “No he visto nada la verdad, todo bien”, comentó de manera breve.

¿Qué ocurrió entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo?

La relación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo ha sido vista como una de las más estables en el mundo del espectáculo. Sin embargo, una reciente publicación del futbolista ha desatado rumores sobre una posible crisis en la pareja.

Desde su cuenta de TikTok, el jugador de la Universidad San Martín llamó la atención al unirse a una popular tendencia, en la que sugiere estar “soltero”. En el clip, el deportista simula quitarse un anillo mientras baila al ritmo de la canción y repite la frase “Estoy soltero, repetir es lo que quiero”, lo que ha generado diversas reacciones en redes sociales.