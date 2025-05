Susy Díaz lloró tras revelar que se hará a prueba de ADN para saber quién es su padre

Susy Díaz contó que su papá le confesó que no era su padre biológico. Foto: captura América Hoy

La excongresista Susy Díaz reveló que el padre que la crió le hizo una fuerte confesión antes de morir.

Susy Díaz, conocida por su personalidad extrovertida y polémica, sorprendió a todos al hacer una desgarradora confesión en el programa América Hoy, en la que recordó una experiencia que marcó su vida.

La excongresista reveló una historia desconocida sobre su relación con su padre, quien antes de fallecer le dijo que no era su hija, lo que le dejó una profunda huella emocional.

Susy Díaz contó que su papá le confesó que no era su padre biológico

“Él me ha criado muy bien. Siempre me ha dado bastante cariño y bastantes consejos. No puedo quejarme del papá que me crió, pero él antes de morir me dijo que no era mi papá”, confesó Susy Díaz.

Según Susy Díaz, al conocer la revelación de su padre, fue hablar con su madre, pero ella no le quiso responder y le gritó. “Yo por respeto a mi mamá, nunca más le toqué el tema”.



Susy Díaz se realizará prueba de ADN para saber quién es su padre biológico

Susy Díaz señaló que, tras la muerte de sus padres, ahora sí se dará el tiempo para saber quién es su padre biológico. En este sentido, la exmodelo contó que viajará en junio para reencontrase con su hermana y hacerse la prueba de ADN.

“Mi hermana vive en el extranjero. Ya sacó pasajes y cita en el laboratorio. En junio estoy viajando”, reveló Susy Díaz, entre lágrimas.