Tilsa Lozano lanza un fuerte mensaje a Olinda Castañeda: ¿qué sucedió?

Tilsa Lozano y su contundente mensaje contra Olinda Castañeda: ¿qué pasó? (Foto: redes sociales)

La ‘vengadora’ Tilsa Lozano no se guardó nada cuando le preguntaron por Olinda Castañeda.

La carismática Tilsa Lozano fue consultada recientemente acerca de Olinda Castañeda, quien ha decidido dejar de lado el mundo de la farándula para dedicarse a predicar. En esta ocasión, aprovechó la oportunidad para delinear una clara distinción entre ser una persona religiosa y caer en el fanatismo.

Resulta que la modelo expresó su opinión sobre Olinda, quien ha sido vista en dos ocasiones llevando su mensaje religioso a las calles. Con respeto y sinceridad, Tilsa Lozano subrayó la importancia de no confundir la devoción con el fanatismo, enfatizando que respeta las creencias religiosas de cada persona.

Según la ‘vengadora’, también esposa del luchador Jackson Mora, es fundamental no permitir que las creencias religiosas se conviertan en una obsesión que pueda afectar negativamente la vida cotidiana y las relaciones personales.

“No tengo nada que decir. Todo bien con Dios, yo creo en Dios, pero ya hay cosas que me parecen ya, ¿no? Un fanatismo un poco perturbador. Todos podemos creer en Dios de formas diferentes, ¿no? Lo importante es que seas una buena persona. O sea, no porque me dé latigazos o ayunes soy una mejor persona o peor persona”, sentenció para ‘América TV’.

(Foto: redes sociales)

Tilsa Lozano y su regreso triunfante a los escenarios

Después de años de ausencia, Tilsa Lozano volvió a los escenarios de manera espectacular. Con una energía renovada y un espíritu invencible, describió su regreso como una experiencia inolvidable.

"Fue una locura. Durante años, la gente me pedía un regreso. Bueno, regresó 'Nubeluz', regresó 'Tobellino'. (pausa y risas) Hasta que Camila me dijo: 'Oye, pintó esto'. Y yo dije: 'Vamos, pues'. Cuando salí y vi la cara de emoción de la gente y los gritos: 'Tilsa, Tilsa', volví. Volví de entre las cenizas como el ave fénix y la bandida se apoderó de mí", compartió con entusiasmo.

