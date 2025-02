Xiomy Kanashiro así reaccionó tras ser captada junto a Farfán en discoteca: ¿qué dijo?

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán siguen dando de qué hablar. (Foto: redes sociales)

Xiomy Kanashiro no se quedó callada y habló sobre su vínculo con Jefferson Farfán tras ser ampayada dándose un beso con el exfutbolista.

Xiomy Kanashiro finalmente se pronunció tras ser captada en una discoteca junto al exfutbolista Jefferson Farfán. Luego de que las imágenes de ambos se viralizaran, generando especulaciones sobre un posible romance, la artista utilizó sus redes sociales para aclarar su postura y enfatizar que no tiene por qué dar explicaciones sobre su vida privada.

Como se recuerda, el programa 'Amor y fuego' presentó en su espacio un reportaje donde la bailarina y el exjugador la pasaron bien durante su estancia en un club nocturno. En el video se apreció como los dos reflejaban su cariño con un tierno beso.

¿Qué dijo Xiomy Kanashiro sobre su ampay con Jefferson Farfán?

Durante una transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la modelo minimizó el impacto del llamado “ampay” y se mostró firme ante las preguntas de sus seguidores. “No es ampay, lo que se ve no se pregunta. Solo que nosotros no tenemos por qué dar explicaciones de nuestra vida privada”, expresó con total seguridad, dejando entrever que no le preocupa la exposición mediática.



¿Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro son pareja?

La joven continuó respondiendo a las interrogantes de sus seguidores, quienes insistieron en conocer más detalles sobre su cercanía con Farfán. “Sí, amiga, vimos chape, lo que se ve no se pregunta, chicas. ¿Qué más quieren que digamos?", dijo.

"Si no queremos decir nada, es porque preferimos mantenerlo en privado”, dijo, reiterando que no dará mayores detalles, pero se ha interpretado en que sí estaría en un romance con la 'Foquita' manteniendo los detalles en reserva.



Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro besándose en el mar

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro también fueron captados disfrutando de una salida a la playa. En el reciente programa de Magaly Medina, 'Magaly TV: la firme' se difundieron fotos de los dos caminando por la orilla y también "entregándose a los besos".

¿Cuántos hijos tiene Jefferson Farfán?

Jefferson Farfán tiene cuatro hijos: Mailén, su primera hija fruto de su relación con Mercedes Carrasco. Luego, Adriano y Jeremy producto de su romance de más de 10 años con Melissa Klug, y por último su hija Luana de su romance con Darinka Ramírez.

