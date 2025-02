Xiomy Kanashiro se sinceró y explicó por qué no oficializó con Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro ha incursionado en la música, la comedia y también como influencer en redes sociales como Instagram y TikTok. (Foto: redes sociales)

Xiomy Kanashiro decidió romper su silencio sobre Jefferson Farfán y respondió a varias opiniones de fanáticos.

Xiomy Kanashiro decidió abrirse en redes sociales sobre su relación con Jefferson Farfán luego de que una usuaria publicara un intrigante mensaje: “Como cuando Xiomy Kanashiro le pidió a Jefferson Farfán que la presuma. Él en automático”.

La cantante no tardó en responder con franqueza: “Yo jamás le pedí nada, bella”. Ante esto, otra usuaria le comentó que el dinero siempre se puede volver a ganar: “Hermosa, no perdiste nada. El dinero se hace, construye tu propio imperio ¡tú puedes!”.

Estas palabras llevaron a Xiomy Kanashiro a aclarar que nunca le impresionó el dinero de Jefferson Farfán: “Jamás estuve con él por dinero. Soy independiente, créeme que no me sorprende su dinero”.

Además, la también cantante reveló que fue ella quien pidió que la relación se mantuviera en privado: “La que no quería oficializar era yo, hablan mucho sin saber nada (…) ¡La que no quería que esto se sepa era yo! Ya que siempre he buscado trabajar tranquila, pero hablan sin saber siempre”.

¿Jefferson Farfán le pagó operación a Xiomy Kanashiro?

Al ser interrogada sobre su última operación a las costillas y su orquesta, Xiomy Kanashiro tampoco se quedó en silencio y respondió de manera seria y directa sobre este tema que le molestó.

“Mi operación fue un canje y mi orquesta es digital, la tengo desde marzo del año pasado. Lo de nosotros recién fue este año. Como digo, yo no le he pedido nada”, concluyó con firmeza la integrante de La Casa de la Comedia.

