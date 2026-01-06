Bruno Mars anunció nuevo álbum como solista tras 10 años: ¿cuándo se lanzará?

Bruno Mars lanzó su último álbum en solitario en 2016. Foto: Instagram

El cantante y compositor estadounidense Bruno Mars ha emocionado a todos sus fans con esta noticia.

Peter Gene Hernandez, más conocido como Bruno Mars, sorprendió a sus seguidores y se volvió tendencia en redes sociales tras compartir una noticia muy esperada. El cantante confirmó que su nuevo álbum ya está completamente terminado, poniendo fin a los rumores sobre su regreso como solista.

Bruno Mars confirmó que su nuevo álbum ya está listo

El anuncio se realizó el pasado 5 de enero a través de su cuenta en X, plataforma antes conocida como Twitter. Con un mensaje breve y directo, el artista escribió: “Mi álbum está listo”, frase que rápidamente se viralizó y despertó la emoción de millones de fans en todo el mundo.

Aunque Bruno Mars no reveló más detalles sobre la fecha de lanzamiento ni el estilo del disco, su publicación fue suficiente para generar gran expectativa. El intérprete de éxitos como 'Uptown Funk' y 'Just the Way You Are' dejó claro que una nueva etapa musical está por comenzar.

Este anuncio llega en un momento importante de su carrera. Han pasado cinco años desde el estreno de An Evening with Silk Sonic, su proyecto junto a Anderson Paak, y casi una década desde 24K Magic, su último álbum en solitario lanzado en 2016. Ambos trabajos fueron bien recibidos por la crítica y el público, lo que aumenta la expectativa por su próximo lanzamiento.



(Foto: Twitter)

¿Cuándo se lanzará el nuevo álbum de Bruno Mars?

Por el momento, el misterio continúa. Bruno Mars no ha dado detalles sobre cuándo se lanzará el álbum, quiénes participarán en el proyecto ni cuál será la idea principal del disco. Tampoco ha aclarado si mantendrá el estilo retro y R&B que lo caracteriza o si sorprenderá con un sonido diferente.

Ante esta falta de información, muchos creen que el nuevo trabajo podría estrenarse en 2026. Mientras tanto, sus seguidores deberán estar atentos a sus redes sociales y a cualquier anuncio oficial. Lo único seguro es que Bruno Mars ya tiene el álbum listo y la emoción por su regreso sigue aumentando.