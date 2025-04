Justin Bieber preocupa a fans tras su última aparición pública en Coachella

Justin Bieber en la actualidad tiene 31 años. Foto: TMZ

El artista canadiense Justin Bieber ha sido captado protagonizando un comportamiento errático durante el festival Coachella.

El comportamiento reciente de Justin Bieber vuelve a causar inquietud entre sus seguidores. El artista canadiense, que desde hace años mantiene un bajo perfil en los medios y rara vez se deja ver en público, ha vuelto a generar preocupación por las imágenes que comparte en sus redes sociales, donde su aspecto y actitud despiertan dudas sobre su bienestar.

Durante el festival Coachella en California, varios videos captaron a Bieber actuando de forma errática y consumiendo sustancias. Estas escenas rápidamente encendieron las alarmas entre sus fans, que no tardaron en manifestar su preocupación tanto por su estado físico como emocional.

PUEDES VER: Justin Bieber protagonizó furiosa reacción en contra de los paparazzi

Justin Bieber y su extraño comportamiento en Coachella

Lo que más ha llamado la atención no son solo sus comportamientos en público, sino también lo que deja ver en su cuenta de Instagram. En algunas de sus últimas publicaciones, aparece cabizbajo, con una toalla roja sobre la cabeza, dando la impresión de estar completamente desconectado, como si algo lo tuviera profundamente afectado.

Además, realizó una transmisión en vivo desde su perfil, donde su mirada perdida contrastaba con una canción que sonaba de fondo. La letra decía: "Estoy harto y cansado de lastimarte, nena", y él mismo confesó: "Me da ansiedad tocar esto", dejando ver que atraviesa un momento personal complicado.

Por si fuera poco, otros asistentes al festival Coachella compartieron videos que muestran a Bieber actuando de forma extraña, fumando lo que claramente no eran cigarrillos y rodeado de personas con presuntas conexiones a bandas callejeras. Estas imágenes han causado tal impacto en redes sociales, que muchos internautas están pidiendo que alguien lo ayude antes de que su situación empeore.

Hailey Bieber es consciente que Justin no está bien

Según el medio 'Daily Mail', personas cercanas a Justin y Hailey Bieber contaron que el cantante está pasando por un mal momento. Dicen que casi no duerme ni come, y que suele enviar mensajes desesperados en la madrugada. Todos los que están cerca de él, incluso su esposa Hailey, saben que algo no está bien y que necesita ayuda urgente, aunque parece que él no lo nota.

Por otro lado, 'Page Six' informó que Justin está viviendo una etapa complicada. Aunque Hailey hace todo lo posible por apoyarlo y también cuidar a su hijo Jack Blues, ya llegó a un punto donde, lamentablemente, no puede hacer mucho más por él.