Lady Gaga: su esperado séptimo álbum de estudio de Lady Gaga, 'Mayhem', ya está disponible

'Mayhem' de Lady Gaga tiene 14 canciones. Foto: Difusión

La ganadora de 14 premios Grammy, Lady Gaga, regresa a Saturday Night Live como anfitriona e invitada musical el 8 de marzo.

Lady Gaga, ganadora de 14 premios Grammy, lanzó hoy su séptimo álbum de estudio, 'Mayhem', que ya está disponible. Mayhem marca un regreso a sus raíces pop y reafirma que Gaga es una maestra de la reinvención, creando un álbum que es tan audaz y ecléctico como profundamente personal. Es una declaración de libertad artística, una celebración de las contradicciones de la vida y un testimonio del poder de la música para unir a las personas frente al caos. 'Mayhem', que llega un día antes de su regreso a Saturday Night Live, donde actuará como presentadora e invitada musical.

Grabado en Shangri-La Studios, cerca de su casa en Malibú, 'Mayhem' incluye los sencillos lanzados anteriormente 'Disease', 'Abracadabra' y 'Die With a Smile'. El proyecto de 14 temas fue producido por Lady Gaga, Michael Polansky y Andrew Watt. Los productores del álbum incluyen a Gaga, Andrew Watt, Cirkut y Gesaffelstein.

Tras su lanzamiento, 'Disease' fue elogiada tanto por críticos como por fans. Mezclando pop industrial con letras introspectivas sobre la lucha contra los demonios internos, la canción fue calificada como "su mejor en mucho tiempo" por The Independent. The Guardian la elogió por sus "sintetizadores chispeantes y distorsionados" y su "ritmo contundente y ligeramente industrial", mientras que Rolling Stone destacó su "línea de sintetizador cavernosa" y su "estribillo clásico de Gaga para gritar a coro". El video musical, dirigido por Tanu Muino, fue celebrado como "uno de los mejores videos del año" por Vogue y aclamado por W como una "experiencia cinematográfica, casi teatral".

'Abracadabra' siguió a 'Disease', pintando una imagen fascinante de las pruebas de la vida como una fiesta metafórica. Impulsada por temas de resiliencia y tentación, la canción debutó en el n.º 1 en la lista Hot Dance/Pop Songs de Billboard, impulsando a Gaga a superar los 124 millones de oyentes mensuales de Spotify para establecer un nuevo récord como la artista femenina con mayor audiencia en la plataforma. Rolling Stone elogió la canción como "un regreso magistral al pop oscuro que hace un guiño a las influencias que dieron forma a su carrera", mientras que Clash la llamó "una emocionante pieza de música pop que cambia sin esfuerzo entre la luz y la sombra". Fader la aclamó como "una canción electro-pop himno con un gancho deliciosamente malvado y elementos de acid house que hacen cosquillas en los oídos", y Pitchfork destacó su "hook ajustado al verdadero estilo de Born This Way", señalando cómo también refleja su evolución de una década, desde el piano house de Chromatica hasta el estilo vocal dominante perfeccionado a través de su entrenamiento teatral.



(Foto: Difusión)

El video musical oficial de 'Abracadabra', dirigido por Gaga junto a Parris Goebel y Bethany Vargas, ha acumulado más de 70 millones de vistas en YouTube desde su lanzamiento el 2 de febrero. Presentando una batalla de baile visualmente impactante entre la Gaga clara y oscura, Vogue lo llamó un espectáculo “espeluznante y elegante” lleno de modas de vanguardia, mientras que Pitchfork lo elogió como “una producción de alto concepto con un estilo impecable”, agregando que “Gaga sigue un paso por encima de la estrella pop promedio; su verdadera competencia son los fantasmas de su propio pasado”.

A medida que se desarrolla 'Mayhem', su lista de canciones revela un viaje profundamente inmersivo, que refleja la meticulosa atención de Gaga a los detalles, desde la combinación de instrumentación en vivo y programación electrónica hasta las ricas capas de sus interpretaciones vocales. Cada canción teje narrativas complejas con melodías impactantes, un testimonio de su experimentación intrépida y su profundo respeto por su oficio.

'Garden of Eden' captura el encanto y el caos de la vida nocturna a través de una fusión de pop de los 2000 y guitarras electro-grunge, mientras que 'Perfect Celebrity' critica la fama con humor mordaz y desafío con infusión de rock. Subrayando la capacidad de Gaga para mezclar vulnerabilidad con audacia, 'Vanish Into You' es una declaración teatral de amor inspirada en Bowie en un mundo apocalíptico. 'Killah' y 'Zombieboy' muestran la inclinación de Gaga por mezclar géneros, infundiendo ritmos funk con elementos industriales y electrónicos, mientras que 'LoveDrug' cambia el estado de ánimo, ofreciendo un himno disco oscuro sobre el dolor emocional adormecedor.

La segunda mitad del álbum profundiza su resonancia emocional. 'Shadow of a Man' explora la prosperidad en un mundo dominado por los hombres con influencias de la danza francesa, mientras que 'The Beast' canaliza la energía premonitoria pero conmovedora de Prince. La penúltima balada, 'Blade of Grass', es una conmovedora oda al amor duradero en medio del caos, que prepara el escenario para la última canción del álbum: 'Die With a Smile', la colaboración de Gaga con Bruno Mars.

Infundida de un optimismo conmovedor, 'Die With a Smile' celebra la alegría que se encuentra después de capear las tormentas de la vida. Con más de 3.7 mil millones de reproducciones hasta la fecha, se convirtió en la canción número uno de Spotify Global que más tiempo ha permanecido en el puesto y en la canción más rápida de la historia en alcanzar tanto 1 como 2 mil millones de reproducciones en la plataforma. "Die With a Smile" encabezó el Billboard Hot 100 durante cinco semanas, alcanzó el número uno en el Billboard Global 200 y le valió a Gaga su 14.º premio Grammy a la mejor interpretación pop de dúo o grupo en los Grammy de 2025.

En esencia, 'Mayhem' trata de aceptar las piezas fracturadas de uno mismo y descubrir cómo se unen para formar algo inesperado y hermoso. El álbum refleja este concepto con su paleta sonora diversa y capas temáticas, combinando elementos de caos, desafío y vulnerabilidad en una declaración artística cohesiva. Gaga describe este proceso como ensamblar un espejo roto: "Incluso si no puedes volver a juntar las piezas a la perfección, puedes crear algo memorable y completo a su manera".

Tras un año histórico, Gaga anunció recientemente un espectáculo masivo en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México el 26 de abril y un concierto gratuito histórico en la playa de Copacabana de Río de Janeiro el 3 de mayo. El 17 de marzo, será honrada con el iHeartRadio Innovator Award 2025 antes de regresar a Coachella para actuaciones como headliner el 11 y el 18 de abril. Mientras tanto, los fanáticos pueden sintonizar Gaga Radio, un canal emergente exclusivo en SiriusXM, que presenta música seleccionada personalmente por Gaga junto con historias detrás de escena de la realización de 'Mayhem'. El canal está disponible para suscriptores en el canal 15 de SiriusXM hasta el 17 de marzo y en la aplicación SiriusXM hasta el 2 de abril.

'Mayhem' – Tracklist:

Disease

Abracadabra

Garden of Eden

Perfect Celebrity

Vanish Into You

Killah (ft. Gesaffelstein)

Zombieboy

LoveDrug

How Bad Do U Want Me

Don’t Call Tonight

Shadow of a Man

The Beast

Blade of Grass

Die With a Smile (with Bruno Mars).