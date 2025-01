Linkin Park: guitarrista reveló por qué eligieron a Emily Armstrong como la nueva vocalista 

Emily Armstrong, nacida en Los Ángeles el 6 de mayo de 1986. Foto: The Independent

Linkin Park llega a Latinoamérica este 2025 como parte de su gira mundial ‘From Zero’.

Este año, Linkin Park volverá al Perú en donde sus miles de fans los esperan con mucho entusiasmo. Ante ello, su guitarrista Brad Delson habló de lo que significa para ellos el regreso de la banda y de por qué Emily Armstrong se convirtió en la nueva co-vocalista

En una entrevista con Guitar World el martes 14 de enero, el veterano guitarrista, de 47 años, se sinceró sobre el ingreso de nuevos integrantes a Linkin Park, en especial la de Emily Armstrong.

¿Por qué Linkin Park eligió a Emily Armstrong?

Sobre la decisión de Linkin Park de contratar a Emily Armstrong de Dead Sara como nueva vocalista, siete años después de que Chester Bennington muriera por suicidio en 2017, reveló: "Hay algo en su voz y su energía que se parece a la energía de Linkin Park. Lo bueno de nuestros dos vocalistas [incluido Mike Shinoda] es que son muy dinámicos".



(Foto: The Independent)

Asimismo, explicó que parte de la identidad de la banda es explorar el espacio entre los géneros y la yuxtaposición. “Si no tienes vocalistas que puedan abarcar todos los géneros, la razón de ser de la banda se vería frustrada”, expresó.

El regreso de Linkin Park

En septiembre, Linkin Park anunció su regreso y las incorporaciones de Armstrong, de 38 años, y el baterista Colin Brittain. En lugar de "tratar de reiniciar la banda", el grupo optó por centrarse en fortalecer su amistad y conexión creativa dando la bienvenida a otros músicos a la mezcla hasta que encontraron a Armstrong y Brittain, de 38 años.

Linkin Park regresa a Lima en 2025 con su nueva vocalista, Emily Armstrong, en su gira mundial 'From Zero'. La reconocida banda hará un recorrido por Latinoamérica y una de sus paradas será en Lima. La fecha es el 29 de octubre, pero aún no se sabe el lugar del concierto, probablemente sea el Estadio Nacional.