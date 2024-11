Rosé de BLACKPINK reveló el tracklist completo para su nuevo álbum 'rosie'

Roseanne Park, más conocida por su nombre artístico Rosé, es una cantante, modelo y bailarina neozelandesa-surcoreana. (Foto: redes sociales)

La talentosa cantante de Rosé de BLACKPINK anunció el listado final de su próximo proyecto que emociona a fans tras el éxito de 'APT'.

La integrante de BLACKPINK, Rosé, ha generado gran expectativa entre sus seguidores al revelar finalmente el tracklist de su primer álbum en solitario, titulado 'rosie'. La cantante neozelandesa-surcoreana, conocida por su voz dulce y poderosa, ha dejado ver una vez más su talento y versatilidad musical en este nuevo proyecto.

El álbum, compuesto por un total de 12 canciones, incluye una variedad de géneros musicales. Entre los títulos que destacan se encuentra la colaboración que ha realizado con Bruno Mars en 'APT'. Los otros sencillos de igual forma prometen cautivar a los fans con letras conmovedoras y melodías pegadizas.

Con este nuevo disco, Rosé consolida su posición como una de las solistas más importantes de la industria musical y demuestra su gran talento para crear temas de alta calidad. 'rosie' promete ser un éxito rotundo y consolidar aún más la carrera de la artista de 27 años.

Tracklist completo de 'rosie', nuevo álbum de Rosé

'number one girl'

'3am'

'two years'

'toxic till the end'

'drinks of coffee'

'APT' (Rosé & Bruno Mars)

'gameboy'

'stay a little longer'

'not the same'

'call it the end'

'too bad for us'

'dance all night'

'APT' de Rosé y Bruno Mars fue más que un éxito

Desde su estreno, el 17 de octubre de 2024, 'APT' ha escalado rápidamente en las principales plataformas de música en streaming. El video musical, que cuenta con una estética visualmente impactante, ha acumulado más de 271 millones de visualizaciones en YouTube, consolidando el éxito de esta colaboración.

