Selena Gomez y el anuncio que no le gustará para nada a sus fanáticos

Selena Gomez se animó a hablar sobre su futuro profesional en la premiere de la película ‘Emilia Pérez’.

Selena Gomez está generando buenas críticas por su trabajo en la película ‘Emilia Pérez’, y a principios de este año comentó que tenía un nuevo proyecto musical. Sus planes han cambiado, y ahora informó que no cuenta con nuevas canciones, por lo que su faceta como cantante está en una pausa indefinida.

Entrevistada por Marc Malkin para ‘Variety’ durante la premiere de la cinta en Los Ángeles, la artista habló al respecto: “Actualmente no tengo nada, pero diré que la música siempre será parte de mí. Así que no creo que esté ocurriendo ningún movimiento en este momento, pero la música siempre estará en mi vida”.

En ‘Emilia Pérez’, Selena Gomez interpreta a una cantante llamada Jessi Del Monte, pero ella comentó que lo más difícil de trabajar en la película (cuyo argumento se desarrolla en México) fue hablar en español. “Ojalá hubiera tenido más tiempo, pero estoy agradecida por la ayuda que pude recibir, y espero haberlo hecho correctamente”, expresó.



Los últimos dos sencillos que la cantante lanzó fueron ‘Single soon’ y ‘Love on’, aunque comentó a ‘Rolling Stone’ que esas canciones no eran parte del concepto que entonces tenía planeado para un próximo álbum.

“Estoy emocionada de explorar más estilos de música, y creo que la gente se sorprenderá con el contraste. Me gusta lanzar canciones que amo y que me importan. Simplemente las lancé al mundo”, detalló.

Desde hace meses ‘Emilia Pérez’ se postula como una de las películas favoritas para ser nominada en 2025 al premio Oscar. Como actriz y productora, Selena Gomez cuenta con dos proyectos en televisión: la serie ‘Wizards Beyond Waverly Place’, que se estrenará en Disney Channel el 29 de octubre, y la preparación de la quinta temporada de ‘Only Murders In The Bulding’.

