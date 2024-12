Selena Gomez se comprometió con Benny Blanco: así es su impresionante anillo de compromiso

Taylor Swift y Jennifer Anniston felicitaron a Selena Gomez por su compromiso. Foto: Instagram

La actriz y cantante Selena Gomez lloró de felicidad ante la petición de matrimonio.

Selena Gomez sigue sorprendiéndonos a todos. Cuando parecía que su carrera no podía alcanzar mayores logros, gracias a su doble nominación a los Globos de Oro (mejor actriz en ‘Only Murders in the Building’ y mejor actriz de reparto en ‘Emilia Pérez’), la artista anunció una gran noticia que ha dejado asombrados a sus fans: su compromiso con Benny Blanco.

Selena Gomez anunció su compromiso con Benny Blanco

Según se ha revelado, Selena no esperaba la propuesta de Benny, y al recibir el anillo no pudo contener las lágrimas de alegría. Emocionada, compartió un mensaje en sus redes sociales: "El para siempre comienza ahora", acompañado de una foto mostrando su anillo de compromiso.

En las fotos difundidas, se observa a Benny abrazando y besando a Selena tras la emotiva pedida de mano. Ambos aparecen sentados en el suelo del vestidor de su casa, mientras ella sonríe y muestra orgullosa su anillo.



(Foto: Instagram)

"Ey, espera... esta es mi mujer", bromeó Benny Blanco, quien tiene una destacada carrera como compositor y productor. Ha trabajado con artistas de renombre como Katy Perry (Teenage Dream, California Gurls), Rihanna (Diamonds), Ed Sheeran (Don’t, Castle on the Hill), Justin Bieber (Love Yourself) y Maroon 5 (Moves Like Jagger, Payphone, Maps), entre muchos otros.

Taylor Swift y Jennifer Anniston reaccionan al compromiso de Selena Gomez

Tal como se esperaba, el anuncio ha causado un auténtico revuelo, especialmente entre los fans y amigos cercanos de la pareja, quienes no han dejado de enviarles mensajes llenos de felicitaciones y buenos deseos. Entre las reacciones destacadas se encuentra la de Taylor Swift, quien no ha tardado en mostrar su entusiasmo por la noticia. Además, ya tiene claro cómo participará en el gran día: "Sí, seré la niña de las flores",

Jennifer Aniston: "¡Cariño, felicidades!", Gwyneth Paltrow: "¡Selenaaa!", Suki Waterhouse: "¡Felicidades, belleza!" o Cardi B: "¡Espera, espera un momento!”. La publicación de Selena Gomez ya tiene más de 13 millones de likes.

