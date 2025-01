¡Estos son los feriados que tiene febrero 2025! ¿Cuántos son?

Conoce cuántos feriados tiene febrero 2025. (Foto: Andina)

A continuación, conoce cuáles son los días de descanso que tendrá el segundo mes del año.

Febrero es un mes lleno de esperanzas, objetivos y también cargado de muchos sentimientos al celebrarse nada menos que el 14 el Día del Amor, una fecha especial para muchos.

Desde hace dos años, el Congreso de la República ha trabajado para aumentar los días festivos no laborables, asegurando que millones de ciudadanos puedan disfrutar del tiempo libre con derecho a pago, tanto en el sector público como privado.

Gracias a las reformas en el artículo 6 del Decreto Legislativo Número 713, ahora se cuenta con 16 días festivos en el calendario, incluyendo 4 nuevas fechas que se celebran con alegría.

Sin embargo, para este 2025, febrero no incluirá días de descanso con pago. A pesar de ello, no es desmotivación porque los próximos feriados están a la vuelta de la esquina. En abril se podrá disfrutar del jueves 17 y el viernes 18, coincidiendo con las celebraciones de Semana Santa.

Así que, mientras se espera esos días de descanso, se debe aprovechar febrero para revitalizarse y planear qué actividades realizar los próximos feriados.

¿Por qué el Día del Amor no es feriado?

El 14 de febrero es una fecha especial en muchos lugares del mundo, ya que se celebra el Día de San Valentín, dedicado al amor y la amistad.

De acuerdo con el calendario peruano, el 14 de febrero no será feriado ni día no laborable. Asimismo, el mencionado mes no tendrá fechas libres.

