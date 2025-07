Justin Bieber: significado y letra completa en español de 'Devotion'

'Devotion' es parte del nuevo disco de Justin Bieber, 'Swag'. Foto: Instagram

Justin Bieber eligió la canción 'Devotion' como fondo para el video en el que él y Hailey renovaron sus votos.

Tras cuatro años sin lanzar música, Justin Bieber sorprendió a todos con 'Swag', un nuevo álbum que llegó sin previo aviso y que, para muchos, era justo lo que necesitaban. El disco, compuesto por 21 temas, ofrece un recorrido profundo y emocional que muestra a un Justin más maduro, vulnerable y auténtico.

Lejos de la imagen de ídolo juvenil que lo hizo famoso, Bieber se muestra ahora como un hombre casado, padre y constantemente en el ojo público. En este proyecto, comparte su lado más íntimo a través de letras honestas, ritmos relajados y colaboraciones inesperadas, abordando desde sus problemas de salud hasta los desafíos de su vida personal y su relación con Hailey.

¿Qué expresa la letra de 'Devotion' feat. Dijon?

Justin Bieber eligió la canción 'Devotion' como fondo para el video en el que él y Hailey renovaron sus votos y anunciaron que estaban esperando un hijo. Este tema transmite calidez y reflexión, con una atmósfera íntima que recuerda a una noche tranquila en casa. La producción es simple, casi casera, lo que permite que la voz de Bieber resalte con mucha sinceridad. Es un estilo de R&B suave que muestra un lado de Justin que no se había escuchado antes.

La letra de 'Devotion' habla sobre mostrarse tal como uno es y entregarse de verdad en una relación. “Estoy empezando a abrirme a la idea de que tú también me conoces”, canta el artista, reconociendo lo profundo y, a veces, difícil que puede ser dejar que alguien te vea sin máscaras. Es una canción que celebra el amor real, ese que acepta las luces y las sombras del otro.



Letra en español de ‘Devotion’ de Justin Bieber

Estoy empezando a abrirme

I'm startin' to be open to

A la idea de que tú también me conoces

The idea that you know me too

Me gusta cuando me abrazas cerca de ti

I like it when you hold me to ya

También me gusta cuando me regañas, ah (ah)

I like it when you scold me too, ah (ah)



Cuando tus labios y tus uñas brillan

When your lips and fingernails are all glowin'

Y sé que debería irme, pero necesito dedicación

And I know that I should be going, but I need devotion

Y tú sueltas otra chispa ahí en el viejo

And you flick another rash out on the old

En el viejo patio, y empiezo a tener esperanza

On the old patio, and I get to hopin'



Prefiero tomar el camino más largo a casa (mi amor, lo necesito)

I'd rather take the long way home (baby, I need it)

Así podemos reír y cantar algunas canciones más (eres tan dulce conmigo, chica)

So we can laugh and sing a couple more songs (you're so sweet to me, girl)

Quedarnos despiertos hasta tarde y ver tu programa favorito (yo te cargaré)

Stay up late and watch your favorite show (I'll carry you)

Enrollar un porro y quedarnos juntitos

Roll some weed and cuddle up real close



([?]) cuando tus labios y uñas están sobre los míos (están sobre los míos)

([?]) when your lips and fingernails are on mine (they're on mine)

Prometo tomar tiempo y dedicarme a ti

I promise to take my time givin' you devotion

Cuando algo esté mal, puedes contarme todo

When something's wrong, you can tell me 'bout the whole thing

Si me llamas, voy, deja la puerta abierta para mí

If you call out to me, I'll swing, leave the door open for me



Uh, me gusta cuando me acaricias (como a un bebé)

Ooh, I like it when you rock me steady (just like a baby)

Me pongo nervioso cuando hablas conmigo [?] (no me molesta)

I get all manic when you talk to me [?] (I don't mind it)

Suena una alerta roja si mueves ese cuerpo

We're out of red alert if you're movin' your body

No pierdas ni un día más, ve y toma tu caja, mi amor, juh

Don't waste another day, go get your box, honey, huh

Y si me besas, tal vez grite: Aleluya

And if you kiss me, I might yell out: Hallelujah

Si me extrañas, correré hacia ti, dedicándome a ti

If you miss me, I'm runnin' right to ya, givin' you devotion

Y si me tocas, tal vez grite: Ah, Dios mío

And if you touch me, I might holler like: Oh, man

Mi amor, pon una canción lenta, dame un poco de dedicación

Baby, play another slow jam, give me some devotion



(Dulce)

(Sweet)

(Dulce, todo el día)

(Sweet, all day)

(Dulce, todo el día, dedicación)

(Sweet, all day, devotion)

(Dulce)

(Sweet)

(Dulce dedicación)

(Sweet devotion)