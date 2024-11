Diciembre viene con días libres: conoce el feriado largo para el último mes del año

Habrá nuevo feriado largo antes de que acabe el 2024. (Foto: redes sociales)

Para diciembre habrá una serie de días festivos que podrás aprovechar para descansar y relajarte. Te contamos los detalles.

El mes de diciembre de 2024 contará con feriados oficiales y días no laborables. Esta situación brindará a trabajadores y estudiantes la oportunidad de tomar un descanso, viajar o completar actividades pendientes. A continuación, te informamos sobre estas fechas y los derechos laborales que se aplican en estos casos.

¿Cuáles son los cuatro días de feriado largo en diciembre?

Diciembre, el mes de la Navidad, trae consigo más días festivos, y en la primera semana se anticipa un fin de semana largo de cuatro días. Esta será una excelente oportunidad para que los peruanos se alejen de la rutina agitada.

Según informa el diario El Peruano, diciembre llega con varias sorpresas en forma de feriados y días no laborables. Durante la primera semana de este mes, los peruanos podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso en las siguientes fechas:

Viernes 6 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Sábado 7 diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 diciembre: Inmaculada concepción

Lunes 9 diciembre: Batalla de Ayacucho

Feriado y día no laborable: en qué se diferencian

Es importante destacar que un día feriado y un día no laborable no son lo mismo. El feriado es un día festivo en el cual tanto los empleados del sector público como del sector privado tienen derecho a no trabajar, y los estudiantes tampoco asisten a clases.

Por otro lado, un día no laborable es una disposición temporal establecida por el Gobierno que aplica principalmente para el sector público; en el caso del sector privado, su aplicación depende de la decisión de cada empleador.

