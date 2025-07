Lorde lanza su esperado cuarto álbum de estudio 'Virgin'

Lorde se embarcará en su gira más ambiciosa hasta la fecha: UltraSound Tour. Foto: captura YouTube

Lorde ha publicado su esperado cuarto álbum de estudio, 'Virgin'.

Tras una serie de exitosos sencillos —'What Was That', 'Man of the Year' y 'Hammer'— que han escalado posiciones en las listas y suman cerca de 200 millones de reproducciones incluso antes del lanzamiento del disco, la artista da un nuevo paso en su evolución musical.

El álbum fue coproducido por la propia Lorde junto al productor Jim-E Stack, y su lanzamiento fue celebrado con un evento especial en el Baby’s All Right de Nueva York, donde la cantante ofreció a sus fans un adelanto exclusivo del proyecto.

En apoyo a 'Virgin', Lorde se embarcará en su gira más ambiciosa hasta la fecha: UltraSound Tour, que ya ha agotado entradas en múltiples fechas en recintos emblemáticos como el Madison Square Garden (Nueva York), el O2 Arena (Londres) y el Kia Forum (Los Ángeles). La demanda fue tan alta que se añadieron fechas adicionales apenas horas después de iniciada la preventa, muchas de las cuales también se agotaron rápidamente, incluyendo dos presentaciones en el Barclays Center.



(Foto: Difusión)

Tracklist de Virgin

'Hammer'

'What Was That'

'Shapeshifter'

'Man of the Year'

'Favourite Daughter'

'Current Affairs'

'Clearblue'

'GRWM'

'Broken Glass'

'If She Could See Me Now'

'David'