Inter y PSG a la final de la Champions League: cuándo, a qué hora y cómo ver el partido

Inter dejó en el camino al Barcelona en un partidazo, mientras que PSG fue más que el Arsenal e hizo respetar la casa. Ambos equipos se verán las caras en la final.

El escenario está listo para una cautivadora final de la Champions League, donde el Inter de Milán de Italia se enfrentará al Paris Saint-Germain de Francia en el Allianz Arena.

Ambos equipos han recorrido caminos desafiantes para llegar a hasta esta instancia del fútbol europeo, prometiendo un enfrentamiento apasionante por el codiciado título.

El recorrido del Inter de Milán hacia la final ha sido sencillamente impresionante. Consiguieron una memorable victoria global de 7-6 sobre el Barcelona en las semifinales, marcando su séptima aparición en una final europea, donde buscarán su cuarto título.

Su camino también incluyó la eliminación del Bayern de Múnich en los cuartos de final y del Feyenoord en los octavos de final. Durante la fase de liga, el Inter terminó cuarto con un récord de seis victorias, un empate y una derrota.

Por su parte, el Paris Saint-Germain superó al Arsenal en las semifinales, ganándose su lugar en su segunda final, en la que buscarán su primer título de la Champions League, que también sería el segundo para Francia.

En las rondas anteriores, consiguieron una reñida victoria contra el Aston Villa en los cuartos de final. En un giro sorprendente, eliminaron al Liverpool, el mejor clasificado en la fase de liga, en los octavos de final.

La final de 2025 será la segunda vez que el Allianz Arena acoja la final de la Liga de Campeones. En 2012, el Bayern de Múnich, jugando en su propio terreno, sufrió una derrota por penales contra el Chelsea. Esa victoria marcó el primer título de la Liga de Campeones para los ‘blues’.

PSG vs. Inter: ¿cuándo, a qué hora y en dónde será la final de la Champions League?

Fecha: 31 de mayo de 2025

Hora: 2:00 PM (Hora Peruana)

Estadio: Allianz Arena (Múnich, Alemania)

¿A qué hora es la final del PSG vs. Inter por Champions League?

Perú: 2:00 PM

Argentina: 4:00 PM

España: 9:00 PM

México: 1:00 PM

Colombia: 2:00 PM

Estados Unidos: 3:00 PM (EST)

PSG vs. Inter: ¿Cómo ver la final de Champions 2025?

TV: ESPN, Fox Sports, ESPN Premium

Streaming: Disney Plus, Movistar Plus, Flow, DirecTV GO, DAZN, MAX

