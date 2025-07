Maroon 5 presenta su nuevo sencillo 'All night'

Además de su nuevo álbum y single, Maroon 5 también ha anunciado una gira nacional por los Estados Unidos. (Foto: DIFUSIÓN)

La agrupación regresa con su esperado álbum de estudio 'Love is like' que saldrá a la venta el 15 de agosto. Su nuevo single 'All night' ya está disponible.

La banda multiplatino Maroon 5, ganadora de tres premios GRAMMY anuncia su esperado octavo álbum de estudio, Love Is Like, que saldrá a la venta el 15 de agosto (Interscope).

Para celebrarlo, la banda ha lanzado un nuevo single, 'All Night'. El video del tema está dirigido por Aerin Moreno (Tate McRae, Tyla), quien recientemente además dirigió el vídeo del actual single de la banda 'Priceless'.

Además de su nuevo álbum y single, Maroon 5 también ha anunciado una gira nacional por los Estados Unidos que comenzará este otoño.

La gira de 23 fechas promovida por Live Nation visitará los principales mercados de costa a costa, incluyendo un concierto en el Kia Forum de Los Ángeles y una parada en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, antes de concluir el 25 de noviembre en Detroit, MI. Claire Rosinkranz actuará como telonera en todas las fechas de la gira.

