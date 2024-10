Octubre 2024: descubre los feriados que tendrá este mes

Octubre 2024: ¿cuántos feriados y días no laborables se podrán disfrutar este mes? (Foto: redes sociales)

Descubre las fechas ideales para viajar, descansar o disfrutar de actividades recreativas en este mes de octubre 2024 en Perú.

En octubre de 2024, muchos trabajadores y estudiantes en Perú se preguntan cuántos feriados y días no laborables podrán disfrutar. Descubre de qué fechas se tratan.

Septiembre no contó con ningún día de descanso por lo que este décimo mes viene con una jornada especial de reposo obligatorio y cuatro días de 'feriado largo' ideal para programar actividades familiares o amicales.

ESTADO DE EMERGENCIA EN DISTRITOS DE LIMA Y CALLAO: ¿CUÁNTO DURARÁ Y POR QUÉ OCURRE?

En Perú, este mes de octubre se tiene un solo feriado nacional: el martes 8, en el que se conmemora el Combate de Angamos. Este día es de descanso para los trabajadores del sector público y privado. Una oportunidad única para descansar merecidamente en medio de las responsabilidades laborales y académicas.

DESCUBRE CÓMO DETECTAR FALSOS ANUNCIOS DE EMPLEOS EN INTERNET

Feriados en octubre en Perú 2024

Lunes 7 de octubre: día no laborable para el sector público

Martes 8 de octubre: feriado por Combate de Angamos

Feriado largo en octubre: ¿cuándo es?

El feriado largo en octubre comienza desde el sábado 5 de octubre hasta el martes 8 de octubre, ya que el lunes 7 es día no laborable para el sector público. Una fecha precisa para que las personas que pertenecen a este grupo puedan descansar más y planificar varias acciones.

Feriados en Perú 2024: ¿cuántos feriados quedan?

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Viernes 6 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 23 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 24 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Lunes 30 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 31 de diciembre: Día no laborable para el sector público

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!