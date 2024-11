Estos son los feriados que restan en este 2024: ¿cuántos quedan?

Conoce los feriados que restan en este 2024. (Foto: redes sociales)

A continuación, te mostramos la lista de feriados que aún quedan en 2024 para que puedas aprovechar tus días libres.

Cada año, Perú celebra una serie de feriados establecidos por ley, que permiten a los trabajadores de los sectores público y privado disfrutar de días de descanso remunerado. A continuación, te recordamos cuáles son los días festivos que aún restan en este 2024.

Cabe destacar que los feriados están estipulados en el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 713. Asimismo, estas fechas especiales no solo brindan un respiro a los trabajadores, sino que también fomentan el turismo interno y dinamizan la economía local.

¿Cuántos feriados quedan en Perú 2024?

Viernes 6 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Domingo 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Lunes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Lunes 23 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 24 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Miércoles 25 de diciembre: Navidad

Lunes 30 de diciembre: Día no laborable para el sector público

Martes 31 de diciembre: Día no laborable para el sector público

¿En qué se diferencian el feriado y el día no laborable?

Es importante destacar que un día feriado y un día no laborable no son lo mismo. El feriado es un día festivo en el cual tanto los empleados del sector público como del sector privado tienen derecho a no trabajar, y los estudiantes tampoco asisten a clases.

Por otro lado, un día no laborable es una disposición temporal establecida por el Gobierno que aplica principalmente para el sector público; en el caso del sector privado, su aplicación depende de la decisión de cada empleador.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!