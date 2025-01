'Al fondo hay sitio': Karime Scander sorprendió a sus fans al confesar su ‘mayor miedo’

La actriz de ‘Al fondo hay sitio’ mostró su lado más vulnerable al contar a qué le tiene mucho pánico.

La actriz peruana Karime Scander ha logrado convertirse en una de las más queridas por los fans de ‘Al fondo hay sitio’ debido a su personaje de Alessia Montalbán en la popular serie. Por ello, miles de usuarios en redes sociales están pendientes de sus publicaciones e interesados en saber más sobre ella.

Recientemente, la propia Karime Scander publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde mostró su lado más personal. La joven actriz por primera vez reveló ante sus seguidores cuál es su mayor temor.

¿Cuál es el mayor miedo de Karime Scander?

Karime Scander confesó su miedo a las agujas y relató cómo tuvo que enfrentarlo durante un procedimiento médico. La actriz debía someterse a un tratamiento con vitamina C, algo común, pero que para ella se convirtió en un verdadero reto. "Me mandaron a inyectarme vitamina C por salud, pero tengo pánicos a las agujas", escribió en un video que compartió mostrando el momento exacto.



(Fuente: Instagram)

En el clip, Karime aparece visiblemente ansiosa, tratando de cubrirse el rostro con las manos mientras una enfermera se prepara para administrarle la inyección. Aunque la actriz peruana no pudo ocultar su incomodidad al enfrentar su temor, logró superar el proceso con valentía, resolviendo el procedimiento en cuestión de segundos.

Fans de ‘Al fondo hay sitio’ expresaron su apoyo a Karime Scander

El gesto genuino y sincero de la actriz que da vida a Alessia Montalbán recibió elogios por parte de sus seguidores, quienes destacaron su valentía y honestidad en numerosos comentarios. Al finalizar el video, la joven artista escribió "¡Lo logré!", mientras mostraba una amplia sonrisa.

“Eres valiente, Karime”, “Yo también le tengo pánico a las agujas, pero cuando se trata de salud tenemos que ser fuertes”, “Admiro tu valentía. Eres muy linda”, son algunos de los mensajes de apoyo que recibió la actriz de ‘Al fondo hay sitio’.