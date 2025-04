Alejandra Baigorria y Vania Bludau cerraron la fiesta de boda con un clavado en la piscina

Alejandra Baigorria y Vania Bludau son mejores amigas. Foto: Facebook

Alejandra Baigorria decidió cerrar la celebración de su boda con Said Palao junto a su mejor amiga Vania Bludau. El hecho se hizo viral en redes sociales.

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue uno de los eventos más comentados del fin de semana. Muchos la llamaron ‘La boda del año’ por lo especial que fue. A la fiesta asistieron familiares, amigos y varios rostros conocidos de la televisión, que no quisieron perderse este momento tan importante.

Entre los invitados que más llamaron la atención estuvo Vania Bludau. La exintegrante de realities es una gran amiga de Alejandra, tanto así que ambas tienen un tatuaje juntas. Por eso, su presencia en el matrimonio era algo que todos esperaban.

Alejandra Baigorria y Vania Bludau se lanzaron a la piscina

Vania Bludau no solo ha llamado la atención de todos en la boda por coincidir con su ex Mario Irivarren y luego ser la protagonista de la conversación entre Alejandra Baigorria y el mencionado chico reality, sino también por acompañar a su amiga hasta el último momento de celebración.

En redes sociales se hizo viral un video que muestra el divertido final de la fiesta: Alejandra Baigorria y Vania Bludau saliendo de la piscina después de lanzarse un clavado. En varias bodas, es común que los novios se tiren al agua como parte de la celebración, pero esta vez fue diferente, ya que Alejandra decidió hacerlo junto a una de sus mejores amigas.



La polémica conversación entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren

Mario Irivarren y Alejandra Baigorria generaron polémica en redes sociales tras la difusión de un video donde, aparentemente, coordinan un posible encuentro con Vania Bludau, expareja de Mario, sin que Onelia Molina, su actual pareja, lo supiera.

En las imágenes se puede escuchar cómo Alejandra le comenta a Mario: “Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer”, a lo que él responde con naturalidad: “Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado”. Ante esto, Baigorria replica: “Wow, no sé qué hacer”. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la respuesta final de Irivarren: “Dile que mañana la llamo. Quedamos”.

