Christian Domínguez reveló por qué no oficializa su relación con Karla Tarazona: conoce la razón

Christian Domínguez no dudó en sincerarse cuando le preguntaron por qué no ha vuelto de manera oficial con Karla Tarazona.

En una emotiva entrevista para ‘Todo se filtra’, el reconocido cantante Christian Domínguez compartió detalles de su relación con la conductora de televisión Karla Tarazona, revelando el profundo impacto emocional que aún siente cuando ella le recuerda los errores del pasado.

¿Christian Domínguez dijo que Karla Tarazona es una persona sarcástica?

Resulta que el artista expresó con sinceridad: “(¿Qué falta para que oficialicen?) Que sienta, o me diga, que no tiene fantasmas del pasado (¿Karla te hace acordar?) Claro que sí, es la persona más sarcástica, yo odio que sea sarcástica, pero es así. Te pone el dedo en el moretón, yo le digo: ‘ya hemos hablado del tema, ya no me lo repitas porque me estás haciendo sentir mal’”, dijo.

Christian Domínguez explicó por qué no regresa con Karla Tarazona

Además, el líder de La Gran Orquesta Internacional aclaró que la posibilidad de retomar su relación con Karla Tarazona es complicada, ya que ella sigue herida por las experiencias pasadas.



“El enamoramiento no ha podido más que el dedo en la llaga, es decir, por eso no podemos empezar algo porque ella no está, pasa eso, recuerda y me deja de hablar o se molesta y es natural porque yo no sé si podría hacer lo mismo que ella”, agregó.

Cabe recordar que Christian Domínguez y Karla Tarazona han venido saliendo luego del ampay que protagonizó el cantante con Mary Moncada, lo que generó que termine su relación con Pamela Franco.

