Christian Domínguez se arrepintió de haber hablado con Pamela López: ¿qué dijo?

El cantante Christian Domínguez no dudó en responder cuando le preguntaron por Pamela López.

Christian Domínguez ha roto su silencio en una entrevista llena de emociones y revelaciones conmovedoras. El reconocido artista de 42 años confirmó que mantuvo una conversación con Pamela López después de que se difundiera su polémico 'ampay' con Mary Moncada en el programa Magaly TV La Firme, a principios de este año.

El cantante reveló que fue López quien se puso en contacto con él a través de las redes sociales. Durante su aparición en el programa ‘Todo se filtra’, transmitido por Panamericana, fue interrogado sobre si fue él quien informó a Pamela López acerca del romance entre su entonces pareja, Pamela Franco, y el futbolista Christian Cueva, quien sigue siendo el esposo de López.

Christian Domínguez reveló cómo se comunicó con Pamela López

Con sinceridad, Christian Domínguez explicó: “Lo que si queda claro es que ella (Pamela López) me ubica por redes sociales. En un principio yo no quise hablar con ella, pero existió un tema. No quise hablar con ella, pero pasó algo que accedí. Me dejé llevar por algo malo”.



Aunque no proporcionó detalles específicos sobre el tema tratado con Pamela López, el artista enfatizó que su intención nunca fue perjudicar a Pamela Franco a raíz del 'ampay' con Mary Moncada en su vehículo.

“No fue así. Yo no quise hablar. Luego pasó algo que hizo que yo cambiara de opinión. Hablé con ella (Pamela López). Inmediatamente, después me arrepentí. Lo que hablamos yo jamás pensé que haya sido grabado. Tengo entendido que si no salió fue porque una de las personas no lo autorizó”, puntualizó.

Finalmente, Christian Domínguez se despidió del programa reiterando su deseo de mantener sus asuntos personales fuera de polémicas mediáticas y enfocado en su carrera musical.

