Jefferson Farfán sorprende con su opinión sobre el debut musical de Christian Cueva: ¿qué dijo?

Jefferson Farfán, André Carrillo y Roberto Guizasola también se animaron cantar el tema de Cueva y Pamela Franco.

Cuando todos pensaban que la amistad entre Jefferson Farfán y Christian Cueva habría terminado tras la revelación de Pamela López sobre un presunto romance entre ‘Aladino’ y Melissa Klug, expareja y madre de los hijos del ’10 de la calle’. La ‘Foquita’ sorprendió a todos al hablar sobre Cueva en la más reciente edición de su podcast ‘Enfocados’.

¿Qué dijo Jefferson Farfán sobre la faceta de cantante de Christian Cueva?

Jefferson Farfán y Guillermo Guisazola tuvieron como invitado a André Carrillo. Por ello, no dudaron en preguntarle a ‘La Culebra’ sobre la faceta de cantante de Christian Cueva. Ante ello, la ‘Foquita’ también opinó: ‘Sabes que me gusta del ‘Cholo’, su actitud. No tiene miedo al escenario. Y va con él, siempre le ha gustado’.

Jefferson Farfán, Guillermo Guisazola y André Carrillo también se animaron a cantar el coro del ‘Cervecero’ de Christian Cueva y Pamela Franco. Luego, cambiaron la letra del tema por: “Traigan a Carrilo, la ‘Foca’ y ‘Cucurucho’ que quiero beber y beber y beber hasta morir”.

Asimismo, Jefferson Farfán opinó que Cueva se la está llevando toda. “Esos conciertos son arriba. Esos money son distintos y son cash, la gente te paga ahí calientito, ¿cuánto se estará llevando el ‘Cholo’?, expresó el exjugador de Alianza Lima.

Cueva y su presunto romance con Melissa Klug

De acuerdos a las revelaciones de Pamela López en el programa de Magaly TV, Melissa Klug tuvo una relación clandestina con su aún esposo, Christian Cueva. En ese entonces, mostró chats de la presunta relación clandestina que corresponden a los años 2017 y 2018. La ‘Blanca de Chucuito’ terminó su relación amorosa con Jefferson Farfán en septiembre de 2015.

