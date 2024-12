Luciana Fuster habló por primera vez sobre la polémica en torno a su línea de ropa

Luciana Fuster enfrenta duras críticas tras video viral en TikTok por su marca de ropa. (Foto: redes sociales)

A través de su marca, Luciana Fuster decidió responder sobre los comentarios que ha venido recibiendo su negocio.

Luciana Fuster y su marca de ropa están envueltas en controversia tras una denuncia viral. Una usuaria afirmó haber comprado una prenda de la última colección de la modelo y descubrió una etiqueta de Shein, lo que la dejó completamente impactada.

Este incidente ha desatado una ola de críticas en redes sociales, donde la acusan de falta de transparencia y posible "estafa" a la ganadora del Miss Grand International 2023 que se realizó en Tailandia.

En respuesta a la creciente polémica, la marca emitió un comunicado intentando clarificar lo sucedido, pero no logró calmar a la compradora ni a otros usuarios. En un intento por abordar el problema directamente, la cuenta oficial de ‘Luciana Fuster Collection’ comentó en el video de TikTok de la compradora para explicar la situación.



(Foto: redes sociales)

Marca de Luciana Fuster se pronunció

“Hola. ¡Gracias por tu compra! Como mencionamos en la inauguración, esta colección combina diseños confeccionados en Perú y algunos importados, que también deben distribuir a otras empresas”, explicó la community manager.

Sin embargo, esta respuesta solo intensificó la frustración de la compradora, quien respondió rápidamente: “Pero eso no dice en tu página y cuando coordiné con ustedes tampoco me mencionaron eso. Realmente pensé que era producto peruano. Si me lo hubieran comentado, no lo compraba. Me siento estafada".

Críticas contra Luciana Fuster no se detienen

Como se recuerda, el problema se inició cuando una compradora compartió un video en TikTok mostrando su sorpresa y descontento tras descubrir la etiqueta de Shein en una prenda adquirida de la colección de Luciana Fuster.

