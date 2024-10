Luciana Fuster: ¿cuál es el millonario sueldo que recibirá tras dejar la corona del Miss Grand International?

Luciana Fuster seguirá cobrando jugoso sueldo. Foto: MGI

Luciana Fuster, Miss Grand International 2023, seguirá recibiendo un salario a pesar de haber culminado su reinado. ¿Cuál es el motivo?

Luciana Fuster ha logrado consolidar una carrera destacada tras ser por un año la Miss Grand International 2023. Aunque dejó la corona la modelo y presentadora peruana continuará percibiendo ingresos millonarios por parte de la organización, ya que tiene dos años de contrato más.

Esta nueva etapa profesional promete consolidarla como una de las figuras más influyentes en el ámbito del entretenimiento mundial. Jessica Newton estuvo en el programa 'Estas en todas' y comentó detalles sobre el vínculo laboral que seguirá existiendo entre Luciana Fuster y el Miss Grand International.

Luciana Fuster y el millonario sueldo en el Miss Grand International.

"Hay un gran premio en efectivo. Ella pasa a tener un sueldo mensual de parte de la organización y un porcentaje o sea el 50 % de todo lo que se facture con ella durante los próximos 2 años", dijo la actual directora del Miss Perú.



Asimismo, agregó que la ex integrante de 'Esto es guerra' podrá trabajar con marcas muy reconocidas a nivel internacional. "Mira, la reina anterior es la imagen en Asica de Dior y Chanel, marcas muy potentes y de marcas nacionales", aseguró.

¿Quién es la pareja de Luciana Fuster?

Luciana Fuster ahora se encuentra soltera. Su reciente exnovio es Patricio Parodi. Ambos el pasado mes de enero celebraron dos años de relación. Ambos formaron una de las parejas más reconocidas en el mundo de la farándula peruana. Ellos comenzaron su romance en el año 2022.

¿Qué carrera estudió Luciana Fuster?

Luciana Fuster no solo es una reina de belleza y exchica reality, La modelo en pasadas declaraciones comentó que la profesión que eligió fue Comunicación y Marketing en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). No obstante, no se tiene conocimiento si completó esta carrera.

