¿Mario Irivarren y Onelia Molina terminaron? Esto ocurrió en la boda de Alejandra y Said

Mario Irivarren y Onelia Molina iniciaron su relación en julio de 2023. Foto: Instagram

El último sábado en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao ocurrió un hecho que habría causado una fuerte crisis en la relación de Mario y Onelia.

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao era uno de los eventos más esperados, no solo por la elegante ceremonia oficiada por el alcalde Rafael López Aliaga ni por la espectacular ambientación en el Fundo Casablanca de Pachacámac, sino también por los encuentros inesperados, como el de Mario Irivarren y Vania Bludau, quienes fueron pareja en el pasado.

Como muchos saben, Vania Bludau mantiene una cercana amistad con Alejandra Baigorria, lo que hacía casi obligatoria su presencia en la celebración, al igual que la de Mario Irivarren, quien comparte una larga historia de amistad con Alejandra y Said desde su paso por el reality ‘Combate’.

PUEDES VER: Vania Bludau se pronunció sobre polémica conversación entre Ale Baigorria y Mario Irrivarren

La polémica conversación de Alejandra Baigorria y Mario Irivarren

Durante la gran fiesta que ofrecieron los recién casados en el Fundo Casablanca, se vivieron momentos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, gracias a los videos espontáneos que los invitados capturaron y difundieron en plataformas como TikTok e Instagram.

Uno de esos instantes que causaron revuelo fue cuando Alejandra Baigorria se acercó a Mario Irivarren en plena fiesta. Los celulares no tardaron en registrar el breve pero llamativo diálogo que posteriormente fue subido a redes, generando múltiples comentarios.

En las imágenes se puede escuchar cómo Alejandra le comenta a Mario: “Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer”, a lo que él responde con naturalidad: “Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado”. Ante esto, Baigorria replica: “Wow, no sé qué hacer”. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la respuesta final de Irivarren: “Dile que mañana la llamo. Quedamos”.



(Fuente: captura TikTok)

¿Mario Irivarren y Onelia Molina terminaron?

Tras hacerse viral el video de la conversación entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren, Onelia Molina decidió eliminar la historia de Instagram en donde aparecía el chico reality. La integrante de ‘Esto es guerra’ también subió un carrusel de 15 fotos en donde Irivarren apenas aparece en una imagen y acompañados por más personas. Además, empezó a darle ‘like’ a los comentarios que lo aconsejaban alejarse de su actual pareja.

Por su parte, Mario Irivarren hasta el momento no se había pronunciado sobre lo ocurrido y menos aclaró cuál es la situación actual de su relación con Onelia Molina. Más de 55.000 personas se conectaron a ‘Todo Good’, el podcast en donde participa, esperando qué algo, pero el integrante de ‘Esto es guerra’ se hizo presente en la parte final. Reconoció su error y le pidió disculpas a su pareja Onelia Molina por ser la principal persona afectada.