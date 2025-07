Bruno Agostini y su fuerte respuesta a las críticas de la madre de Milett Figueroa

Bruno Agostini confesó en ‘El valor de la verdad’ que tuvo un romance oculto con Milett Figueroa. Foto: Instagram

Bruno Agostini decidió defenderse tras las palabras de la madre de Milett Figueroa, Martha Valcárcel. Te contamos lo que dijo.

El último domingo 29 de junio, se emitieron las confesiones del exintegrante de 'Combate' Bruno Agostini en ‘El valor de la verdad’. Aunque el empresario habló sobre sus amoríos con Millet Figueroa, Micheille Soifer, Melissa Loza y más. También respondió a las declaraciones de Martha Valcárcel, madre de Millet, quien dijo que no lo conoce y lo ninguneó.

Bruno Agostini y su mensaje a la mamá de Millet Figueroa

Durante su paso por ‘El valor de la verdad’, Bruno Agostini no solo habló de su vida personal, sino que también respondió a los comentarios de Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa. Según él, en vez de criticarlo, ella debería sentirse tranquila porque su hija se rodeó de personas educadas.

“Quiero que su madre, con todo el respeto del mundo, me escuche bien. Ella ha hablado de manera inadecuada y creo que debería felicitar a su hija por haberse fijado en chicos educados que siempre han estado ahí para defenderla”, expresó Agostini en el programa. Bruno aseguró que siempre ha sido respetuoso con las mujeres y que nunca ha hablado mal de ellas.

“Usted dice que no sabemos hacer nada en la vida porque no sabemos cantar y bailar, pero cuando yo salí del mundo de la televisión, salí pensando que sería empresario. Ahora tengo cuatro empresas a base de golpes”, afirmó.

También compartió una difícil etapa de su vida cuando regresó a España. “Yo iba a Perú y ganaba en cualquier lugar y me daban mil dólares. En Canarias, cuando empecé a vender enciclopedias, tocaba la puerta y me choteaban”, recordó. Contó que esa situación lo afectó emocionalmente: “Me dio un bajón y le escribí a mi padre (...) Me dio una depresión (...) Yo soy un luchador y llegué aquí sin dinero a base de lucha. La próxima que se dirige a mí, hágalo con respeto”.



(Fuente: 'El valor de la verdad')

¿Qué dijo Bruno Agostini sobre Millet Figueroa?

Bruno Agostini confesó en ‘El valor de la verdad’ que tuvo un romance oculto con Milett Figueroa hace varios años. Contó que la ahora pareja de Marcelo Tinelli llegó a visitarlo un par de veces. “Fue dos veces a mi casa”, dijo, y explicó que en ese tiempo los dos eran solteros y él tenía 29 años.

Además, el exchico reality sorprendió al contar una situación bastante incómoda que vivió con Milett. Según relató, la madre de la modelo, Doña Martha, lo habría encontrado en ropa interior dentro de su propia casa, justo después de haber estado con su hija.