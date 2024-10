Melcochita' conmueve al hablar de su salud: "Casi no la cuento"

'Melcochita' sobre su estado de salud: "Casi no la cuento". (Foto: composición/ Agencia Andina/ redes sociales)

‘Melcochita’ decidió pronunciarse sobre su estado de salud que causó preocupación en sus fanáticos. El comediante sigue internado en el hospital Rebagliati.

El reconocido comediante peruano Pablo Villanueva, conocido cariñosamente como ‘Melcochita’, fue ingresado de emergencia al hospital Edgardo Rebagliati tras sufrir un coma diabético, según reveló su íntimo amigo Manolo Rojas.

La noticia causó un gran revuelo y preocupación entre sus seguidores, quienes esperaban ansiosamente noticias sobre su estado de salud. Afortunadamente, el querido cómico se ha estabilizado y está fuera de peligro.

En una entrevista para ‘Trome’, ‘Melcochita’ relató los angustiosos momentos que vivió. Tras experimentar serias dificultades para respirar, decidió buscar ayuda médica de inmediato, un hecho que lo obligó a ausentarse del velorio de su gran amigo Rodolfo Carrión ‘Felpudini’, fallecido el pasado jueves 26 de septiembre.



¿Qué dijo 'Melcochita' sobre su estado de salud?

“Casi no la cuento porque no podía respirar. Por eso, mi esposa Monserrat me trajo de emergencia. Me examinaron y determinaron que tenía bronquitis aguda, mi saturación estaba baja, tenía fiebre. De verdad me asusté, pensé que no la contaba y por eso no pude ir al velatorio de mi querido ‘Felpudini’, que hoy descansa en paz”, expresó.

Pablo Villanueva explicó que su bronquitis probablemente se originó debido al cambio de clima y a un descuido al exponerse al frío mientras grababa uno de sus nuevos temas musicales.

“Grabé un videoclip en la noche y me quité la camisa cuando estaba sudando. A mis ‘añartus’ (tiene 88 años) eso no es bueno, trae complicaciones”, añadió el artista con un toque de humor, a pesar de la situación.

Actualmente, el popular cómico ‘Melcochita’ se encuentra en el hospital Rebagliati, donde recibió un diagnóstico de bronquitis aguda y niveles elevados de glucosa. Sin embargo, los médicos han logrado estabilizar su condición, y su estado de salud se considera favorable.

