Yiddá Eslava habla sin filtros y hace fuerte revelación sobre su pareja Ángel Fernández

Yiddá Eslava y la fuerte revelación que hizo sobre su novio Ángel Fernández. ​​​​​​​(Foto: composición/ Magaly Medina/ redes sociales)

La actriz Yiddá Eslava reveló en un reciente podcast el trastorno que sufre su actual pareja Ángel Fernández.

La talentosa actriz y ex chica reality, Yiddá Eslava, ha generado un gran revuelo tras la publicación de un conmovedor extracto de la entrevista exclusiva que concedió a Magaly Medina para su popular podcast de YouTube.

En esta íntima conversación, abrió su corazón y compartió aspectos inéditos de su vida junto a su actual pareja, el fotógrafo Ángel Fernández, dejando atónitos a muchos de sus seguidores.

FUTBOLISTA DE LA SELECCIÓN PERUANA ANUNCIÓ EL FIN DE SU MATRIMONIO [FOTO]

Uno de los momentos más impactantes del adelanto fue cuando Yiddá Eslava reveló que su novio padece el mismo trastorno que ella, lo que ha fortalecido aún más la relación que tienen. "Él es neurodiverso también (puede presentar dislexia, dispraxia, autismo y más), tiene TDHA y coincidimos en muchos aspectos", dijo.



(Foto: composición/ Magaly Medina/ redes sociales)

Yiddá Eslava y los elogios para su novio Ángel Fernández

En ese momento, Medina la interrumpió y le preguntó si el TDHA de su novio es bastante arraigado, a lo que le aseguró que sí. “La gente que lo conoce dice que sí”, contó la influencer.

MILETT FIGUEROA SE FUE CON TODO: NO SE GUARDÓ NADA AL RESPONDERLE A FAMOSO CONDUCTOR DE TV ARGENTINO

Luego, la exintegrante de ‘Esto es Guerra’ no escatimó en elogios hacia Ángel Fernández, describiéndolo como "todo un caballero" y destacando el profundo respeto y apoyo que le brinda diariamente.

"Mi novio es súper respetuoso, no me besa en la calle, me pone al costado", dijo en un inicio la exintegrante de ‘Combate’ en el pequeño extracto de la entrevista que tiene listo para estrenar Magaly Medina.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!