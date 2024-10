Miss Grand International le retiró corona de segunda finalista a candidata de Myanmar: ¿qué sucedió?

Miss Grand International le retiró corona de segunda finalista a candidata de Myanmar. Foto: Instagram

Thae Su Nyein había quedado en el segundo lugar del Miss Grand International. Sin embargo, la organización le retiró dicho título.

El pasado viernes, el certamen de Miss Grand International 2024 se transformó en un evento inolvidable, no solo debido a la coronación de Rachel Gupta de India, sino también por un momento que rápidamente capturó la atención en las redes sociales: la controvertida reacción de Thae Su Nyein, Miss Grand Myanmar, al ser anunciada como segunda finalista.

Poco después de la ceremonia, se difundieron imágenes de Thae, una joven de 18 años, llorando desconsoladamente mientras descendía del escenario del concurso. La situación se intensificó cuando el director de Miss Grand Myanmar, SoeMin Tun, le retiró la corona del segundo puesto de manera abrupta y la lanzó al suelo, antes de abandonar el MGI Hall en Bangkok.

Frente a este escándalo, la organización de Miss Grand International actuó con rapidez. El lunes, publicaron un comunicado en sus redes sociales, anunciando la revocación del título de segunda finalista de Thae Su Nyein. En su declaración, explicaron que la decisión se tomó "debido a comportamientos inapropiados y acciones que violaron diversas regulaciones".



(Foto: Instagram)

Como consecuencia, las imágenes de la candidata birmana como finalista fueron eliminadas, y se le prohibió participar en las actividades oficiales junto a las otras finalistas y la nueva reina. En medio de esta controversia, Rachel Gupta, la flamante Miss Grand International, compartió un mensaje en las redes sociales, afirmando: "Nada nos puede detener".

¿Qué dijo Miss Grand Myanmar sobre el incidente?

En respuesta a la polémica, Thae Su Nyein realizó una transmisión en vivo a través de TikTok, donde aclaró que su reacción fue malinterpretada. "No lloré porque no gané la corona ni porque sentía que no merecía el segundo lugar. Mis lágrimas eran por mí y por mi gente, por todos los que esperaban esta corona y lucharon a mi lado", explicó.

Thae también expresó su satisfacción con su participación en el concurso. Sin embargo, confesó que tenía esperanzas de ganar en la competencia por ‘Traje nacional’ y en el ‘Country's power of the year’, que se determinó mediante votos del público. "No estoy atacando a otra competidora, simplemente estoy hablando por mi gente, que lo dio todo", añadió con firmeza.

