Nicola Porcella ya no seguirá en programa mexicano ‘Hoy’ y reapareció en ‘Esto es guerra’

Sus compañeros en ‘Hoy’ revelaron el motivo de su salida. Foto: Instagram

Los fans de Nicola Porcella quedaron en shock al enterarse que no seguirá como conductor de ‘Hoy’. Sin embargo, más sorpresa causó su presencia en ‘Esto es guerra’.

Nicola Porcella, reconocido modelo y actor peruano, decidió finalizar su etapa como conductor del programa ‘Hoy’ tras dos meses en pantalla. El exintegrante de ‘La casa de los famosos’, donde obtuvo el segundo lugar, había conquistado una gran base de seguidores en México. Su sorpresivo regreso a Perú dejó a muchos fans mexicanos tristes por su partida. ¿Qué ocurrió? Te lo contamos.

Nicola Porcella reapareció en ‘Esto es guerra’

De vuelta en Perú, Nicola Porcella reapareció de manera inesperada en la final de temporada de ‘Esto es guerra’. Su participación sorprendió al público, ya que anteriormente había descartado volver al programa luego de su salida en medio de polémicas. La presencia de Nicola generó gran emoción entre los fans del programa.

El encargado de anunciar su llegada fue Rafael Cardozo, su amigo y conductor de ‘Esto es guerra’. “He traído a la persona más importante de este programa. Nicola Porcella está aquí”, comentó Rafael mientras lo presentaba ante el público. La aparición del actor generó ovaciones y aplausos durante la final.



(Foto: captura América TV)

La presencia de Nicola Porcella en la final del reality ha avivado rumores sobre su posible regreso al programa en 2025. Su inesperada aparición ha despertado el interés de sus seguidores peruanos y generó expectativa en redes sociales. Muchos se preguntan si volverá como competidor, lo que ha desatado una ola de comentarios en redes sociales.

¿Por qué Nicola Porcella no seguirá en ‘Hoy’?

Andrea Escalona confirmó la salida de Nicola Porcella del programa ‘Hoy’ durante una entrevista con la periodista Edén Dorantes, donde explicó las razones de su retiro y las implicancias que tendrá para el futuro del programa.

"Nicola se va a ir a hacer novela y me da mucho gusto por él ", afirmó la conductora de ‘Hoy’ tras destacar la química que había logrado Nicola Porcella con sus compañeros y el público. “Ha inyectado una sangre nueva muy buena, me ha gustado mucho Nicola en 'Hoy' (...) y yo lo he llegado a querer mucho, lo voy a extrañar”, finalizó.