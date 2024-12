Nicola Porcella quedó en shock: ¿qué le confesó la ganadora de 'Soltero cotizado'?

Nicola Porcella no pudo creer lo que pasó en 'Soltero cotizado'. (Foto: captura Televisa)

El influencer y actor peruano Nicola Porcella eligió a la ganadora de su reality, pero fuerte revelación lo dejó confundido y decepcionado

Nicola Porcella cerró la temporada de su programa 'Soltero Cotizado' con un inesperado final que sorprendió a todos. Después de varias semanas de compartir momentos con distintas participantes y pensar que había encontrado una conexión especial con Carolina, la ganadora, la situación dio un giro inesperado.

Nicola Porcella fue rechazado por ganadora de ‘Soltero cotizado’

"Nicola, eres un hombre hecho y derecho, completo en toda la extensión de la palabra, dudas no tengo de lo que eres, me lo confirmaste, yo te lo dije en cada cortejo. Vine a confirmar lo que eres, confirmado está, pero sostenme tantito este corazón", expresó Carolina al ser elegida como la ganadora de ‘Soltero cotizado’.

Sin embargo, Carolina dejó a todos en shock al rechazar a Nicola Porcella frente a las cámaras y los demás participantes. Lo que más sorprendió fue la razón detrás de su decisión: Carolina confesó que estaba casada y tenía hijos.

(Fuente: Canal 5/ Televisa)

Para respaldar su declaración, Carolina mostró su anillo de matrimonio, dejando a Nicola y a todos los presentes completamente sorprendidos y visiblemente afectados por su revelación. "Yo soy la casada, la verdad es que es el hombre de mi vida, con mis hijos, tenemos una familia hermosa. Aquí me ofrecieron un juego, lo vine a jugar, creé un personaje basado en mi personalidad y me funcionó", agregó.

PUEDES VER: Edison Flores fue captado rodeado de mujeres en fiesta sin Ana Siucho

Asimismo, frente a Nicola Porcella, afirmó que no participó en el reality por dinero, sino que quería volver a impulsar su carrera artística. “Espero no me lo tomes a mal, te quiero mucho de verdad, pero de amistad”, finalizó.

¿Qué dijo Nicola Porcella tras ser rechazado?

"Nunca me ha pasado esto. Confié en ti, te creí desde un comienzo. Le mentiste a todo el mundo, a mi hijo, a mis amigos. Viniste a impulsar tu carrera engañándome", expresó Nicola Porcella muy decepcionado y confundido.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!