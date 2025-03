Novio le pidió perdón a la Novia fugitiva de Bagua, pero ella volvió a irse

Novia de Bagua rechazó por segunda vez a su prometido. Foto: captura ATV

La Novia fugitiva lo volvió a hacer. Sin embargo, esta vez explicó sus razones.

Clever Huayán es el novio que fue abandonado en plena boda civil en Bagua. En el programa de Andrea, se reveló que Elena Barrantes decidió huir y cancelar la ceremonia tras descubrir una infidelidad de su pareja. La historia de ambos se ha hecho viral en TikTok.

En el programa de Andrea Llosa, Barrantes desmintió que haya recibido amenazas de un tercero y aseguró que su decisión se debió a una infidelidad. “Él me engañó, me traicionó con otra chica de allá de Bagua”, declaró, dejando claro que su huida fue una respuesta a la deslealtad de su exprometido.

PUEDES VER: Novia fugitiva de Bagua confesó el verdadero motivo de su huida en plena boda

‘Novia fugitiva’ volvió a huir

Durante la transmisión del programa, Clever aprovechó la oportunidad para ofrecerle disculpas públicas a Elena. “Te pido ante todo el país que me perdones, cielito. Ante cámaras te pido que me perdones”, expresó con sinceridad, intentando recuperar su relación.

Sin embargo, la llamada ‘novia fugitiva’ volvió a repetir su reacción y salió corriendo, aunque en esta ocasión lo hizo a modo de broma. Entre risas, añadió: “Te voy a perdonar”, dejando en suspenso su verdadera decisión.



(Fuente: ATV)

Andrea Llosa no pudo ocultar su sorpresa cuando Elena declaró con firmeza: “No acepto”. La conductora admitió su desconcierto y comentó: “Yo pensé que en serio otra vez se estaba yendo y dije otra vez no. Iba a decir ahí que la detengan”.

Novia de Bagua rechazó por segunda vez a su prometido

Elena Barrantes decidió dejar atrás los problemas y darle una nueva oportunidad al amor, a pesar de la infidelidad de Clever. Con el objetivo de ayudar a la pareja a superar lo ocurrido en Bagua, el programa organizó un matrimonio simbólico. Sin embargo, aunque él aceptó sin dudarlo, ella volvió a rechazar la propuesta.

"Discúlpenme, pero no, no lo he pensado. Él vive en su casa, yo vivo en mi casa. Yo vivo con mi mamá, mi hijo y mis hermanos, yo todavía no he pensado en vivir con él", explicó Elena. Además, dejó en claro que sus sentimientos no eran lo suficientemente fuertes como para dar ese paso. "Lo quiero, pero no lo amo. Él me dice que poco a poco lo voy a amar", confesó.