Onelia Molina lloró en vivo tras escándalo de su pareja Mario Irivarren y Vania Bludau

Visiblemente afectada, Onelia Molina apareció en ‘Esto es guerra’ en donde se pronunció sobre lo ocurrido con Mario Irivarren.

La integrante de ‘Esto es guerra’ Onelia Molina decidió pronunciarse tras el video viral de la boda de Alejandra Baigorria en donde su pareja Mario Irivarren reveló que iba a llamar a su exenamorada Vania Bludau al día siguiente del matrimonio.

¿Qué dijo Onelia Molina sobre Mario Irivarren?

Este lunes en la noche, durante la emisión de ‘Esto es guerra’, Onelia Molina se pronunció por primera vez respecto a la controversia que involucra a su pareja, Mario Irivarren. La declaración llegó después de que el chico reality le ofreciera disculpas por manifestar que "llamaría luego" a su exnovia Vania Bludau durante la celebración del matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, realizada el pasado sábado 26 de abril.

La conductora del programa Katia Palma consultó a Onelia Molina sobre cómo se sentía y ella respondió: “Estoy tranquila. Estoy bien. Considero que hice las cosas bien de inicio a fin y estoy tranquila”. Sin embargo, no pudo evitar quebrarse al ser preguntada sobre su situación sentimental con Mario Irivarren.

“No tengo nada que decir. Son sus acciones y que él hable porque yo no quiero decir nada. No me siento bien actualmente. Por respeto a mí, a mi familia, no hablaré porque no quiero que me vean así. Entonces, no quiero hablar”, expresó Onelia Molina entre lágrimas.



¿Onelia Molina dejará ‘Esto es guerra’?

A pesar de la situación incómoda que atraviesa con Mario Irivarren, Onelia Molina aclaró que continuará en ‘Esto es guerra’. “Este es nuestro lugar de trabajo. Yo como siempre, desde el día uno que llegué di mi cien por ciento. Voy a dar lo mejor de mí”, indicó.

Por su parte, esta vez en ‘Esto es guerra’, Mario Irivarren nuevamente le pidió disculpas a Onelia Molina y señaló que conscientemente jamás hubiera querido hacerle daño a Onelia. Según el chico reality, lo ocurrido el sábado fue un “caso aislado” en donde se mezclaron todos los elementos de la noche como la fiesta, el alcohol y la algarabía.