¿Onelia Molina perdonó a Mario Irivarren tras escándalo con Vania Bludau? Esto pasó

Mario Irivarren le pidió disculpas Onelia Molina por querer hablar con Vania Bludau, pero el miércoles en la noche pasó un hecho que ha sorprendido a todos.

En los últimos días, muchas personas han estado hablando sobre la relación entre Mario Irivarren y Onelia Molina. Todo esto empezó cuando se hizo viral una conversación entre Mario y Alejandra Baigorria, donde se mencionó que Mario iba a encontrarse con Vania Bludau al día siguiente de la boda.

A pesar de los rumores de que Mario y Onelia habrían terminado, recientemente se le vio a Mario quedándose en casa de Onelia. Esta situación ha hecho pensar a muchos que tal vez la pareja ha decidido reconciliarse.

Las cámaras del programa Amor y Fuego grabaron a Mario Irivarren entrando a la casa de su pareja el miércoles por la noche. El chico reality dejó su auto blanco estacionado afuera y entró a la vivienda, donde se quedó hasta el día siguiente.

A la mañana siguiente, Onelia Molina fue la primera en salir. Llevaba ropa deportiva y se subió a un auto que ya la estaba esperando. Poco después, Mario también salió, confirmando que había pasado la noche en la casa de Onelia.

Un reportero del programa se acercó a Mario para preguntarle si había vuelto con Onelia, ya que últimamente se hablaba de un distanciamiento entre ellos, sobre todo después de que asistieron juntos a la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. A pesar de la insistencia del hombre de prensa, el integrante de ‘Esto es guerra’ optó por no declarar.



Onelia Molina lloró en vivo en ‘Esto es guerra’

La conductora del programa Katia Palma consultó a Onelia Molina sobre cómo se sentía por lo sucedido con Mario Irivarren y ella respondió: “Estoy tranquila. Estoy bien. Considero que hice las cosas bien de inicio a fin y estoy tranquila”. Sin embargo, no pudo evitar quebrarse al ser preguntada sobre su situación sentimental con Mario Irivarren.

“No tengo nada que decir. Son sus acciones y que él hable porque yo no quiero decir nada. No me siento bien actualmente. Por respeto a mí, a mi familia, no hablaré porque no quiero que me vean así. Entonces, no quiero hablar”, expresó Onelia Molina entre lágrimas.