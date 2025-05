¿Alejandra Baigorria y Mario Irivarren ya no son amigos? Esto ocurrió tras polémica con Vania Bludau

Alejandra y Mario se hicieron amigos desde que empezaron en el programa Combate. Foto: captura América TV

Los exintegrantes de ‘Combate’ Alejandra Baigorria y Mario Irivarren habrían tomado una radical decisión tras su polémica conversación que se hizo viral en redes.

El último sábado 26 de abril, Alejandra Baigorria celebró su matrimonio civil y religioso con Said Palao por todo lo alto. Si bien la pareja no escatimó en gastos para tener la mejor boda, lo cierto es que esta fiesta también se ha hecho muy viral en redes sociales debido a las peleas y escándalos ocurridos en ella.

Alejandra Baigorria y Mario Irivarren dejaron de seguirse en redes

Parece que la amistad entre Alejandra Baigorria y Mario Irivarren no está en su mejor momento. Valeria Piazza, quien ahora conduce el programa América Hoy, notó algo que llamó la atención: ambos dejaron de seguirse en redes sociales, lo que podría indicar que ya no se llevan tan bien como antes.

“Mario ya no sigue a Alejandra en sus redes, lo comprobé”, dijo Valeria sorprendida, dejando claro que esta acción podría reflejar un posible alejamiento entre ellos tras su polémica conversación que se hizo viral en redes en hablaron de Vania Bludau.

Alejandra y Mario se hicieron amigos desde que empezaron en el programa Combate. Con el tiempo, su relación se volvió más fuerte, aunque no estuvo libre de altibajos. Ya en el pasado tuvieron algunos desacuerdos, y todo indica que ahora podrían estar atravesando otra etapa difícil.



(Fuente: Instagram)

La polémica conversación de Alejandra Baigorria y Mario Irivarren

Durante la gran fiesta que ofrecieron los recién casados en el Fundo Casablanca, se vivieron momentos que rápidamente se volvieron virales en redes sociales, gracias a los videos espontáneos que los invitados capturaron y difundieron en plataformas como TikTok e Instagram.

Uno de esos instantes que causaron revuelo fue cuando Alejandra Baigorria se acercó a Mario Irivarren en plena fiesta. Los celulares no tardaron en registrar el breve pero llamativo diálogo que posteriormente fue subido a redes, generando múltiples comentarios y una crisis en la relación del integrante de ‘Esto es guerra’ con Onelia Molina.

En las imágenes se puede escuchar cómo Alejandra le comenta a Mario: “Vania está atrás tuyo y no sé qué hacer”, a lo que él responde con naturalidad: “Yo también estoy con Onelia. Ella me tiene chequeado”. Ante esto, Baigorria replica: “Wow, no sé qué hacer”. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue la respuesta final de Irivarren: “Dile que mañana la llamo. Quedamos”.