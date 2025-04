Padre de Darinka Ramírez enfrenta a Farfán con fulminante calificativo

Padre de Darinka Ramírez desmiente a Farfán. Foto: captura ATV

El padre de Darinka Ramírez enfureció tras las recientes declaraciones que Jefferson Farfán brindó en contra de su hija.

En el programa Magaly TV La Firme, Manuel Ramírez, padre de Darinka Ramírez, contradijo públicamente a Jefferson Farfán. El exfutbolista había declarado recientemente que sostuvo una conversación con los padres de Darinka con la intención de responsabilizarse por su hija, pero sin comprometerse sentimentalmente con ella. Según Ramírez, esa afirmación no se ajusta a la verdad.

Este hecho marcó un nuevo episodio en el enfrentamiento mediático entre Darinka Ramírez y Jefferson Farfán. El exfutbolista respondió a las acusaciones en su contra en el programa ‘América Hoy’. Por ello, el padre de Darinka Ramírez.

Padre de Darinka Ramírez llama cobarde a Jefferson Farfán

“Lastimosamente, las declaraciones de este señor desilusionan, como ser humano más que nada como persona. Puede tener toda la plata del mundo, pero no es un ser humano, no tiene esa capacidad”, expresó Manuel Ramírez, visiblemente indignado, cuestionando la actitud de Farfán más allá de su posición económica.

El padre de Darinka también se refirió al altercado ocurrido en un departamento, donde se produjo una denuncia por violencia psicológica contra Farfán. “Sinceramente me hubiera gustado estar en ese momento, el día que él le faltó al respeto a ella, me hubiera gustado estar ahí, a ver si lo hacía, porque para mí es un ser cobarde. Él cree que mi hija está sola y no está sola”, declaró muy indignado.



Padre de Darinka Ramírez desmiente a Farfán

Manuel Ramírez, padre de Darinka, aseguró que Jefferson Farfán no fue claro con sus verdaderas intenciones al momento de conversar con ellos. Según Ramírez, el exfutbolista nunca les comunicó que no tendría una relación con su hija, sino que les indicó que deseaba llevarse a Darinka de su casa para que tanto ella como la bebé pudieran estar más cómodas. En ningún momento —afirma— se mencionó que la relación sentimental entre ambos no existía.

“El señor miente. Yo sinceramente le pediría que me mire a los ojos y me diga en mi cara que lo que me dijo no era verdad”, expresó Manuel con evidente molestia. Para él, como padre, fue sumamente desconcertante escuchar esas palabras y ver cómo Farfán ha cambiado su versión públicamente, contradiciendo lo que en su momento prometió.

“Este señor nos ha pisoteado”, declaró Manuel Ramírez, visiblemente afectado por la actitud del exfutbolista. Señaló que Farfán no actuó con sinceridad, ya que llevó a Darinka y a su hija a vivir a un lugar, sin siquiera proporcionarles lo básico, como muebles.