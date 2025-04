‘Pato’ Parodi detalló pelea que tuvo en boda de Alejandra Baigorria: ¿por qué le dieron un cabezazo?

Steve Palao, padre de Said Palao, también se involucró, buscando entender lo que sucedía. (Foto: redes sociales)

‘Pato’ Parodi contó lo que realmente pasó en el altercado que tuvo con supuesto familiar de Alejandra Baigorria.

El popular chico reality, Patricio Parodi, finalmente abordó el incidente que protagonizó durante la celebración del matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Gracias a una transmisión en vivo con amigos, fue consultado sobre lo ocurrido. "¿Qué hubiera pasado si Hugo (García) y Said (Palao) no intervenían?", le preguntaron. Parodi respondió que quizás habría reaccionado de manera diferente, confirmando a la vez que, tras el golpe recibido, su nariz comenzó a sangrar.

Patricio Parodi contó lo que pasó en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao

“Yo estaba cag… de risa con mis patas ahí y cuando giré a ver a la gente, sentí que alguien me estaba mirando, volteo, barro la mirada y lo veo al chibolo mirándome grueso, levantándome la cara, señalándome”, detalló.

Luego, ‘Pato’ Parodi decidió encarar al joven que no le quitaba la mirada de encima. “Como yo soy cachoso, venía de reírme con mis amigos, lo miro y le digo ‘qué fue, dime si tienes algo contra mí, ven a decirme’, pero yo con él no había intercambiado ni una palabra”, añadió.

Además, el chico reality explicó cómo se dio el cabezazo que recibió en plena fiesta: “Cuando le estoy diciendo ‘qué fue, por qué me miras mal’, me metió un cabezazo de gratis”.

Patricio Parodi: papá de Said Palao también se metió en la discusión

El incidente no terminó ahí. Steve Palao, padre de Said Palao, también se involucró, buscando entender lo que sucedía. Según Parodi, el papá intentó mediar la situación en varias ocasiones, pero el joven persistió en su actitud provocadora.

(Fuente: Kick de Patricio Parodi)

“Y viene su papá (de Said), se me acerca a hablar, el tío me dice ‘qué fue’, yo le digo ‘no sé, habla con el chibolo, está que me quiere cuadrar’. El tío se va y como seguía la mirada, el papá vino otra vez, fue una, dos, tres veces pasó eso, y cuando estaba hablando con el papá, se acerca de nuevo el chibolo, y en lo que estaba hablando con él, pum, me avanza con un cabezazo”, acotó.

Finalmente, ‘Pato’ Parodi reveló que prefirió calmarse y no arruinar la boda de sus amigos. “En el momento se me baja el trago, digo ‘no va a ser hoy día, pero algún día. Estoy en el matri de mi causa, no le voy a cag... el 'matri', no quiero hacer algo de lo cual luego me pueda arrepentir”, puntualizó.

