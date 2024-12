Ricky Trevitazzo anunció públicamente el fin de su amistad con Luigui Carbajal: ¿qué pasó?

Ricky Trevitazzo sorprendió a sus fans con su anuncio sobre Luigui Carbajal. (Foto: composición/ Latina)

Para sorpresa de muchos, Ricky Trevitazzo anunció de manera oficial que ya no tiene vínculo alguno con Luigui Carbajal. ¿Qué pasó?

Una de las amistades más famosas y que lleva años de años es la de los artistas Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal. Sin embargo, los fanáticos no pueden creer que ya no tendrán más vínculo.

A través de las redes sociales, Ricky Trevitazzo confirmó su distanciamiento de quien fue su gran y especial amigo cuando lograron el reconocimiento y la fama con la agrupación musical Skándalo.

Ricky Trevitazzo dejó de ser amigo de Luigui Carbajal

"A la opinión pública, informo mediante el presente, mi separación personal y laboral con en señor Luis Alberto Carbajal Lazo", fue lo primero que se le leyó en el comunicado compartido por Ricky en TikTok.



Luego, agregó lo siguiente: "agradezco la oportunidad que ambos nos dimos durante muchos años, pero dado a temas netamente personal y profesional, he decidió bloquear todo tipo de vínculos que me unan al señor".

Ricky Trevitazzo y Luigui Carbajal ya no harán shows juntos

Además, también hizo un llamado para que, en adelante, cuando quieran algún show o presentación, sepan que ya no irán juntos. “Pido por favor a quien corresponda, empresarios, promotores y otros, no me involucren más con el señor en mención, para evitar posibles confusiones al público en general”.

Finalmente, reiteró que ya no son amigos con Luigui Carbajal. "Dejo constancia que no hay vínculo alguno que nos una de ahora en adelante, pronto tendrán noticias de mis próximos proyectos profesionales".

Como se recuerda, Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal guardan una amistad de más de veinte años que comenzó con Skándalo y continúo a lo largo de programas donde también trabajaron juntos.

