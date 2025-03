Rosángela Espinoza se enfureció cuando le mencionaron su foto con Cueva

En agosto de 2024, 'Amor y fuego' difundió la foto de Cueva y Rosángela Espinoza. Foto: América Hoy/ Amor y fuego

Fue en el programa ‘América Hoy’ en donde Rosángela Espinoza no pudo evitar que le pregunten sobre su cercanía con Christian Cueva.

Rosángela Espinoza fue invitada al programa 'América Hoy' para conversar sobre su actual vida lejos de la televisión. Sin embargo, lo que no esperaba era que le preguntaran sobre la polémica foto en la que aparece junto a Christian Cueva en Brasil, un tema que generó controversia en su momento y que, según ella, ya quedó en el pasado.

Rosangela Espinoza enfureció le preguntaron por foto con Cueva

Durante la entrevista, Rosángela se mostró sorprendida cuando le consultaron si se arrepentía de su amistad con el futbolista. Como se recuerda, la modelo había reconocido que coincidió con Cueva en un restaurante junto a un grupo de amigos, pero en agosto del 2024 se filtró una imagen donde ambos aparecen juntos, lo que desató especulaciones.

Ante la insistencia del tema, la exchica reality reaccionó con indignación y dejó en claro que no tenía intención de seguir hablando sobre ello. "Yo no voy a hablar, ya pasaron 9 años y siguen con ese tema (...) En enero del 2017 entré a Esto es Euerra y siguen con ese tema, ya suéltenme. Uno va creciendo, uno va madurando", expresó con evidente molestia.

Pese a su negativa, Janet Barboza insistió en el tema, recordándole la fotografía que circuló en redes sociales. Sin embargo, Rosángela Espinoza se molestó y se mantuvo en su posición de no hablar del asunto. "No voy a hablar absolutamente nada (...) No voy a hablar de esos temas, hoy estoy en una nueva etapa de mi vida, tengo en la televisión 12 años, y voy a seguir creciendo en lo profesional, en lo personal", respondió tajantemente.



(Fuente: América Hoy)

Finalmente, la modelo dejó en claro que no siente la necesidad de dar explicaciones sobre su vida privada ni sobre situaciones del pasado. "Yo ya cerré mi etapa. Yo no tengo por qué dar explicaciones de mi vida pasada, privada", concluyó, dejando en evidencia su incomodidad con la insistencia en el tema.

La polémica foto de Cueva y Rosangela Espinoza

En agosto de 2024, 'Amor y fuego' difundió una imagen inédita en la que se le ve a Christian Cueva junto a la chica reality Rosángela Espinoza. La foto muestra al jugador y la integrante de 'Esto es guerra' en una cama, lo que despertó rumores y especulaciones que ambos sí mantuvieron un amorío.

Al ser consultada sobre esta polémica foto de su expareja, Pamela López aseguró que durante su relación nunca había visto la foto entre el padre de sus hijos y la chica reality hasta que se publicó. "En el tiempo que estuvimos juntos, recibí muchas informaciones, pero ninguna prueba. Para mí fue una sorpresa esa imagen, la desconocía totalmente", expresó la trujillana.