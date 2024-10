Milett Figueroa arremete contra conductor de TV en Argentina: su fuerte respuesta

Milett Figueroa se fue con todo: no se guardó nada al responderle a famoso conductor de TV argentino. (Foto: redes sociales)

Milett Figueroa fue duramente criticada en Argentina. La modelo peruana no tomó nada bien los comentarios de Ángel de Brito.

En un giro inesperado, Milett Figueroa y el popular conductor de ‘Los Ángeles de la Mañana’ (LAM), Ángel de Brito, desataron una acalorada discusión en redes sociales. Todo comenzó cuando doña Martita, la madre de Milett y jurado del programa ‘Cantando’, mencionó al argentino en una entrevista.

Ángel de Brito no tardó en reaccionar y publicó en sus redes: "La suegra de Tinelli cuenta que lo llamó para quejarse de una nota que di en Perú ajajajajajjaajjajajajaj". Este comentario fue solo el inicio de una serie de ataques directos hacia Milett Figueroa y su madre.

El conductor argentino fue más allá y lanzó duras críticas: "Está contenta que va a las mansiones de Tinelli y llama para pedir censura. ¡Qué manga de fantasmas, agarren la pala PARASITAS! #LAM", expresó con contundencia.



(Foto: redes sociales)

¿Cuál fue la respuesta de Milett Figueroa a Ángel de Brito?

Sin embargo, Milett Figueroa no se quedó en silencio. Aunque no es común que se involucre en este tipo de conflictos, decidió responder a través de su cuenta oficial de X (exTwitter).

"Angelito, ¿cuál es tu problema conmigo? ¿Te molesta que me hayan dado una oportunidad de trabajo? ¿O qué es lo que pasa? Me intriga todo esto. Me parece que todo tiene un límite y siempre te traté con respeto", escribió, dejando en claro sus sentimientos.

Ángel de Brito, fiel a su estilo y sin filtros, no tardó en replicar: "Milett, no sos tan importante como fantaseas. Ningún problema en particular. Solo señaló que sos una paracaidista, que llegó al jurado sin ningún mérito más que ser la acompañante de Tinelli. Una acomodada más. Espero resolver tu intriga, sino te amplío", concluyó.

