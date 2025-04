Anna Carina se une a We The Lion con ‘Runaway’ y confirma su participación en el “WTL 360 Experience”

'Runaway' nació con la idea de disfrutar del presente con alguien. Foto: Difusión

El videoclip de ‘Runaway’ ya está disponible en YouTube. La canción también se encuentra en todas las plataformas digitales.

La reconocida banda peruana de indie folk We The Lion presenta una refrescante colaboración junto a Anna Carina: 'Runaway', una canción bilingüe que combina el pop suave con una atmósfera cálida y relajante. Este nuevo tema es la quinta entrega del próximo álbum de la banda, Songs 4 BBQ’s, del que ya se han lanzado canciones como 'Love is Just a Game', 'Walking', 'Heart of Thunder' feat. Kanaku y El Tigre, y 'Take Me Back'.

'Runaway' es una invitación a escapar de la rutina con esa persona especial —ya sea una pareja, un amigo o alguien que simplemente te haga bien— y disfrutar del camino, sin importar el destino. Alternando versos en inglés y español, la canción ofrece una experiencia cercana tanto para el público anglo como latino, con un encanto “spanglish” que la hace aún más accesible y fresca.

'Runaway' nació con la idea de disfrutar del presente con alguien que te haga sentir libre. Es ligera, honesta, con una energía que transmite calma y alegría. Es de esas canciones que te transportan a un lugar positivo”, comenta Alonso Briceño, vocalista, compositor y fundador de We The Lion.

Por su parte, Paul Schabauer, guitarrista y cofundador de la banda, añade: “Queríamos hacer una canción que se sintiera como unas vacaciones, y Runaway logra eso desde la primera escucha”.

El videoclip, ya disponible en YouTube, fue dirigido por Diego Sarmiento Herencia y presenta a Anna Carina entrando a una peculiar agencia de viajes llamada We The Tours, donde vive un peculiar viaje con lentes de realidad virtual. Con una estética lúdica, el video mezcla tecnología “en desarrollo” y situaciones inesperadas que generan momentos muy divertidos.



(Foto: Difusión)

'Runaway' me conquistó desde la primera vez que la escuché. Creo que es de esas canciones que las puedes escuchar mil veces y no te cansas. ¡Estoy segura que la amarán y el videoclip les sacará muchas sonrisas!”, comenta Anna Carina, quien también será artista invitada en el ‘We The Lion 360 Experience’, el evento más ambicioso de la banda hasta la fecha, que se realizará este sábado 24 de mayo en la Cúpula de las Artes con dos funciones: 3pm y 7pm. Entradas a la venta en Joinnus.

'Runaway' ya está disponible en todas las plataformas digitales.