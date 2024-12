Barack Obama compartió su lista de canciones favoritas del 2024: ¿qué famosos artistas aparecen?

Barack Obama sorprendió a sus seguidores publicar sus canciones favoritas de 2024. (Foto: redes sociales)

Barack Obama sorprendió a todos al revelar los temas que más escucho este año.

Hace poco, Barack Obama compartió en sus redes sociales su lista anual de canciones, películas y libros favoritos del 2024. En su publicación, el expresidente de Estados Unidos escribió: "¡Aquí están mis canciones favoritas de este año! Échales un vistazo si buscas renovar tu lista de reproducción y dime si hay alguna canción o artista que no debería perderme".

Obama dio a conocer sus canciones favoritas del 2024

La lista musical de Obama incluye 25 canciones cuidadosamente seleccionadas. Encabezando la lista se encuentra ‘Squabble up’ de Kendrick Lamar, seguida de otros éxitos como ‘Lunch’ de Billie Eilish, ‘Active’ de Asaka & Travis Scott, ‘Too Sweet’ de Hozier, ‘Peaceful Place’ de Leon Bridges y ‘That's How I'm Feeling’ de Jack White.

PUEDES VER: Shakira reveló cómo Chris Martin de Coldplay la apoyó tras su ruptura con Piqué

Lo más llamativo de esta historia es que entre sus listas siempre suele haber un representante español o, al menos, hispanohablante. Este año 2024 no iba a ser la excepción.



(Foto: redes sociales)

Obama fanático del tema ‘Si antes te hubiera conocido’

Como es habitual, el también abogado ha incluido un toque latino en su selección, destacando la famosa canción ‘Si antes te hubiera conocido’ de la exitosa colombiana Karol G.

También figuran ‘Rema’ de Yayo, ‘Jump’ de Tyla, Gunna & Skillibeng, ‘A Bar Song (Tipsy)’ de Shaboozey, ‘Old Dutch’ de Bonny Light Horseman, ‘Texas Hold 'Em’ de Beyoncé, ‘I Like the Way You Kiss Me’ de Artemas, ‘Million Dollar Baby’ de Tommy Richman y ‘Stargazing’ de Myles Smith.

La compilación de Obama mezcla algunos de los temas más populares del año, como los de Tommy Richman, Shaboozey y Hozier. A pesar de la presencia de Billie Eilish, algunos fanáticos extrañaron no ver en su lista a artistas como Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Taylor Swift o Charli XCX.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!